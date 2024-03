A explosão a 3 mil anos-luz que vai brilhar por uns dias no céu — e que só se repetirá daqui a 80 anos

As erupções anteriores permitiram perceber que a T CrB se comporta de forma “única” no processo antes e depois da sua erupção, refere Bradley Schaefer. Este é marcado por um estado pré-erupção em que o T CrB atinge uma magnitude de brilho elevada, mas ao qual se segue-se um período de uma quebra súbita. Esta diminuição repentina foi observada claramente em 1946 pelo cientista Leslie Peltier, que começou a monitorizar a T CrB nos anos 20 a partir da sua casa, e teve a perceção de que essa atividade marcava uma explosão iminente. A atividade anterior desta nova também permitiu perceber que depois da erupção há novo estado de magnitude de brilho elevado, semelhante ao pré-erupção, e um outro pico, chamado máximo secundário. As causas de todos estes fenómenos, que parecem ser “únicos” da T CrB, permanecem, não obstante, um mistério.

A oportunidade para desvendar os mistérios da T CrB

A erupção eminente da T CrB está a deixar muitos na comunidade cientifica entusiasmados e motivou grandes preparativos. São vários os grupos e organizações a monitorizá-la e um dos maiores é a American Association of Variable Star Observers (AAVSO), uma organização norte-americana sem fins lucrativos. Foi nesta página que, no ano passado, Bradley Schaefer publicou um artigo a anunciar que a fase de pré-erupção da nova T CrB tinha começado entre março e abril de 2023 e que uma nova erupção seria visível muito em breve.

Este tem sido um tema de investigação recorrente na sua carreira e que o levou a publicar no Journal for the History of Astronomy um artigo a anunciar a descoberta de duas erupções há muito perdidas da T CrB: em 1217, vista por monges alemães, e em 1787, pelo astrónomo inglês Francis Wollaston. Depois dessas apenas são conhecidas a de 1866 e 1946. “Não houve nenhuma nova mais brilhante desde a T CrB, em 1946. Nenhuma! A T CrB é atualmente a nova mais brilhante vista por gerações de observadores”, sublinha Bradley Schaefer agora que a “história está prestes a repetir-se”.

Que sinais apontam para os avistamentos da T CrB em 1217 e 1787? ↓ Mostrar ↑ Esconder As erupções mais conhecidas da nova T CrB aconteceram em 1866 e 1945. Mas com um ciclo de 80 anos, é seguro pensar que o mesmo fenómeno terá sido visível muito tempo antes. Há dois registos históricos que apontam nesse sentido. Um deles surge num catálogo publicado em 1789 pelo reverendo Francis Wollaston. Nas suas anotações, o astrónomo relata a posição de uma estrela precisamente em cima do local da T CrB. A descoberta desta teve por base observações em pelo menos quatro ocasiões e com recurso a telescópios de diferentes dimensões, poucos dias antes de 28 de dezembro de 1787. O outro é de 1217 e tem por base o relato de Burchard, o responsável da abadia de Upsberg nessa época. Numa crónica, o abade descreveu ter avistado uma fonte que “brilhou com grande luz” e se prolongou durante “muitos dias”. Descreveu este fenómeno como um “sinal maravilhoso” — palavras que nunca teria usado caso estivesse a referir-se a um cometa. Estas hipóteses são discutidas por Bradley Schaefer num artigo de 2023 publicado no Journal for the History of Astronomy que pode consultar aqui.

A erupção deste ano será sem dúvidas a mais estudada de sempre e será observada pela primeira vez com recurso ao telescópio Fermi da NASA. Lançado em 2008 e capaz de detetar raios gama — a forma de luz mais energética –, o telescópio já viu desde o início da sua missão cerca de 20 novas. Foi através deste telescópio que foi possível comprovar, pela primeira vez, há quase dez anos, que uma nova emite raios gama. “Antes do Fermi, nunca tínhamos visto emissões de raios gama vindas de novas. Agora, vemo-lo uma ou duas vezes por ano. Esta será, provavelmente, a mais brilhante que veremos“, reforça também Elizabeth Hays.

Com base em observações de outras novas, é possível ter ideia que a T CrB deverá libertar uma energia de entre dez mil a 100 mil vezes a potência do nosso Sol. “É muita [energia], mas não dura”, diz a cientista, explicando que as estimativas indicam que o fenómeno será visível através do Fermi durante vários meses, no máximo até seis. Durante esse tempo, importa à NASA olhar para a forma como os raios gama emitidos pela T CrB mudam ao longo do tempo, com que rapidez ficam mais brilhante e a que velocidade diminui a sua intensidade depois disso.

Bradley Schaefer, que elaborou um curva de luz da T CrB com estimativas desde 1942 até à noite passada, está particularmente interessado em compreender os fenómenos que marcam o período antes e depois da erupção e sobre os quais os cientistas pouco sabem. “Há uma variedade de ideias a circular, mas nenhuma delas faz mais do que afirmar o óbvio. Esperamos compreender realmente o pré-erupção, por que existe a queda pré-erupção, por que existe o estado elevado pós-erupção e por que existe a erupção secundária. Não sabemos. E talvez as observações deste ano nos possam ajudar a compreender”, refere. As tarefas são muitas e o tempo é chave. “Se não resolvermos isso agora, teremos que esperar mais 80 anos para encontrar uma solução”, brinca.