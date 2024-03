A hermafrodita, a Inquisição e o caso que acabou num auto-de-fé no Rossio

Esta é a “história extraordinária de uma pessoa comum”. É assim que François Soyer descreve aquilo que encontrou, praticamente por acaso, quando estava a fazer pesquisa para a sua tese de doutoramento na Torre do Tombo, em Lisboa. Em 2007, numa altura em que o arquivo digital ainda era rudimentar, a busca por documentos em castelhano indicou-lhe o caminho para a vida de Maria Duran. Começou a percorrer um processo da Inquisição com mais de 700 páginas e, quanto mais lia, mais fascinado ficava.

É assim que nasce A Hermafrodita e a Inquisição Portuguesa, da Bertrand Editora. Dividindo o livro em duas partes, o autor começa por recordar a vida da castelhana que nasceu em Prullans por volta de 1711 e que, depois de fugir de um casamento que não queria, de se esconder no sul de França, de se fazer passar por homem e integrar o exército espanhol, acabou em várias instituições religiosas em Lisboa e Évora, onde, contavam alguns relatos, seduziu ou agrediu sexualmente várias freiras, sendo expulsa, presa, interrogada e condenada pela Inquisição portuguesa. As testemunhas, mesmo não se conhecendo, deram versões semelhantes: Maria Duran afirmava ser um homem disfarçado de mulher ou dizia ser hermafrodita. Os médicos e especialistas que a examinaram garantiam que ela não tinha órgãos masculinos. O caso é impressionante por ter tantos detalhes e inúmeras possibilidades de interpretação. Por isso, na segunda parte, François Soyer junta à vertente biográfica os temas de sexualidade transgressiva, transposição de género e performatividade de género.

Filho de um pai diplomata, o agora professor da Universidade da Nova Inglaterra, na Austrália, viveu na América do Sul, onde aprendeu castelhano. A língua portuguesa foi uma adição natural e muito do vocabulário veio das novelas. Ler e entender documentos dos anos 1700 não foi um problema e as 736 páginas do processo de Maria Duran foram por ele transcritas à mão.

Falámos com François Soyer sobre este caso que intrigou a Inquisição portuguesa e que revela também como se vivia em Portugal por essa altura.

▲ A capa de "A Hermafrodita e a Inquisição Portuguesa — O Caso que Abalou o Santo Ofício", de François Soyer (Bertrand)

Como é que foi parar à Torre do Tombo?

Comecei a trabalhar na Torre do Tombo há cerca de 20 anos. Estava a fazer um doutoramento na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e o meu projeto nessa altura era sobre a expulsão dos judeus e dos muçulmanos no reino de D. Manuel I, no final do século XV.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tema sobre o qual também escreveu e publicou.

Sim, também foi traduzido para português em 2013 [A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal — D. Manuel I e o Fim da Tolerância Religiosa (1496-1497)]. Mais tarde, interessei-me pelos arquivos da Inquisição porque são fascinantes. A Inquisição portuguesa esteve ativa do século XVI ao início do século XIX e os arquivos estão impecavelmente intactos. Na verdade, estão bem melhor preservados do que os arquivos da Inquisição espanhola. Cada julgamento é como uma pequena cápsula do tempo com história social, religiosa e económica. Documenta as vidas de pessoas que, normalmente, não teriam deixado rasto na História. Mulheres e homens banais, novos e velhos. Enquanto estava a fazer o doutoramento, consegui algum financiamento e, na Torre do Tombo, comecei a pesquisar a colaboração entre a Inquisição portuguesa e a espanhola. Nessa altura, cerca de 2007, a Torre do Tombo não era muito sofisticada em termos de arquivo digital. Podíamos pesquisar expressões e obter alguns resultados e eu inseri “castelhano”. Por acaso, um dos julgamentos que indicava ter documentos em espanhol era o de Maria Duran, embora no catálogo não houvesse nada que indicasse algo fora do comum neste julgamento.

Então o que é que o intrigou na história desta mulher para começar a investigar mais a fundo?

Existem cerca de 40 mil dossiers que sobreviveram e muitos em muito boas condições. A Inquisição portuguesa, ao contrário da espanhola, focou-se no criptojudaísmo [judeus que praticavam a sua fé em segredo], os “cristãos novos”. Há julgamentos por outros crimes, mas são relativamente raros. Este caso era diferente e a primeira coisa interessante que vi foi o facto de ser enorme, tem umas 736 páginas. Comecei por ler os documentos em espanhol e foi logo muito claro que este não era um julgamento que a Inquisição portuguesa costumasse conduzir. Faz parte de uma mão cheia de processos de homens acusados de se fazerem passar por mulheres e mulheres acusadas de fingirem ser homens. Mas este último grupo era raro, daí este julgamento ser tão incomum. Além disso, os detalhes, a informação e a quantidade de interrogatórios que contém é bastante espetacular. Quanto mais lia, mais fascinado ficava. E, como não estava nada digitalizado, tive de transcrever à mão as mais de 700 páginas. Isso permitiu-me conhecer a história muito bem.