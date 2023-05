No próximo dia 9 de maio será lançado o livro “Portugal, Paraíso das Criptomoedas”, editado pela Lua de Papel. Os jornalistas Fábio Monteiro e Inês Rocha são os autores da obra que fala sobre os perigos, mas também analisa o que poderão ser as oportunidades, do dinheiro digital.

O livro tem histórias, na primeira pessoa, de quem ganhou dinheiro com estas criptomoedas, que viviam em Portugal em férias fiscais. Mas coloca este mundo em perspetivas, falando, também, dos riscos e do seu submundo. A génese deste livro foi um trabalho realizado para a Renascença denominado “No Paraíso das Criptomoedas”. Como os autores explicam na introdução do livro que decidiram prolongar a investigação. Em 2021 vivia-se uma fase ascendente, em 2022 a experiência de muitos era de queda-livre. Foi do êxtase à ressaca. O livro sugere seis paragens. O Observador faz a pré-publicação de um capítulo na quarta paragens: A História de um julgamento.

