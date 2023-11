O livro “As Causas do Atraso Português”, editado pela D. Quixote, da autoria do economista Nuno Palma analisa a evolução económica de Portugal, na para perceber “as origens históricas do atraso do país”. É isso que se propõe fazer neste livro. Conforme explica no preâmbulo, deste livro de 405 páginas, pretende desconstruir mitos do passado.

O Observador pré-publica parte do capítulo dedicado à gestão de Marquês de Pombal que Nuno Palma não se coíbe de apelidar de “desastre em termos de economia”.

Nuno Palma é professor catedrático e diretor do Arthur Lewis Lab for Comparative Development, na Universidade de Manchester, e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do Centre for Economic Policy Research em Londres.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.