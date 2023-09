A invasão russa da Ucrânia foi, em parte, justificada por Vladimir Putin com a necessidade de “desnazificar” o país. Esta narrativa tem a sua origem nos anos de 1939 a 1945 – os anos da Segunda Guerra Mundial, onde o que é atualmente o território ucraniano foi ponto fulcral da disputa entre nazis e União Soviética e palco de alguns dos mais decisivos confrontos do conflito

À sombra destas batalhas entre potências ocupantes, o movimento nacionalista ucraniano foi resistindo, acabando mesmo por desempenhar um papel crucial, por vezes esquecido, na derrota nazi na URSS. O caminho a seguir rumo à independência nem sempre foi consensual, gerando cisões e a constituição de fações diferentes que, em nome do mesmo objetivo – uma Ucrânia livre e soberana – levaram a cabo ações armadas de um lado e de outro, combatendo ao lado do Exército Vermelho, mas também da Alemanha nazi.

Este tema é o foco do sexto capítulo de “A Mais Breve História da Ucrânia”, que o Observador pré-publica em antecipação do lançamento do livro esta terça-feira. Da autoria de José Milhazes e do jornalista ucraniano Vladimir Dolin, a obra lança um olhar abrangente sobre a Ucrânia, país que há mais de um ano e meio concentra as atenções do mundo, mas cujo lugar na história nem sempre é conhecido.

