A promoção irresistível da Antarte em sofás com design intemporal

Enquanto zona de relaxamento ou de convívio, a sala de estar merece atenção especial no momento de ser decorada. A escolha de cada detalhe, do mobiliário à decoração, é de importância inquestionável. Além da preocupação com o design, é necessário um patamar de conforto que convide a desfrutar o espaço. O principal protagonista é o sofá. Na Antarte encontra o modelo certo para estilizar a sua sala. Sofás ergonómicos, confortáveis e com linhas bem estilizadas moldam o espaço e convidam a desfrutar. Com dois ou três lugares, de canto ou chaise-longue, em tecidos exclusivos ou ecopele, descubra os sofás de design mais trendy na Antarte. Sem esquecer que esta marca 100 por cento portuguesa, utiliza, há vários anos, materiais sustentáveis no fabrico das suas peças de mobiliário. As propostas são ainda mais irresistíveis com a promoção “Agosto sem IVA”, que oferece 10% + 23% de desconto.