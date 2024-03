A vida sem guião de Miguel Guilherme: "Voz inconfundível? É porque chateio as pessoas há muito tempo"

Aos 13 anos tinha ideias claras sobre política. “Ou, pelo menos, tão claras quanto um miúdo dessa idade pode ter. Sabia que vivíamos numa ditadura e queria ardentemente que isso acabasse.” Chegou a ser detido por colar cartazes da CDE (Comissão Democrática Eleitoral), mas era um militante discreto. “Nunca consegui pertencer a um partido político porque era incapaz de seguir o guião. Apoiava as forças de extrema esquerda mas com uma grande ignorância. Achava que eram melhores do que o Partido Comunista, mas a maioria era louca e oportunista.”

No pós 25 de Abril, com uma explosão de novos partidos e ideais, as opções eram inúmeras. “Tinha simpatias trotskistas, achava que eram uns gajos porreiros porque pediam a libertação da mulher, a liberdade sexual, fumar ganzas, eram mais soltos.”

Nessa altura, só respirava política — tanto que apenas se aventurou uma vez com amigos numa ida a uma discoteca aos 14 anos e só voltaria à vida noturna aos 26. A sua carreira podia ter seguido por aí, mas nunca se filiou num partido. “Talvez tivesse uma rebeldia de pensamento que não me permitisse pertencer a um.”

Na escola era “médio/mau”, mas em Letras era bom aluno. Aos 15 anos sabia que iria para Letras ou para Germânicas, acabou em Antropologia. “Porquê essa escolha? Boa pergunta. Pergunto-me isso todos os dias.” Frequentou o curso, na Universidade Nova, em Lisboa, durante dois anos. Nessa altura já fazia teatro e era impossível conciliar as duas coisas. Essa paixão, que acabaria por ser a sua carreira, descobriu-a em 1979.

“Soube que, no Teatro da Comuna, iam fazer audições para uma escola que produziria depois atores para entrarem no grupo. Fizemos umas provas, porque havia muita gente a querer entrar, e eu fiquei. Éramos uns 30 e depois acabei por entrar no grupo como profissional.” Até aí, nunca tinha feito nada do género, nem sequer teatro amador. “Na altura, estava a estudar para um exame brutal [que juntava exames a três cadeiras, dois exames num ano] e foi quando soube disso. Pensei que seria bom para conhecer pessoas, era uma espécie de escape.”

Quando deixou a faculdade, estava tão deslumbrado com a representação que não mediu bem a instabilidade da profissão. “Os primeiros seis ou sete anos foram muito duros, ganhava muito pouco dinheiro.” O primeiro papel remunerado apareceu foi quando entrou na Comuna, uma substituição na peça Um Homem é um Homem, de Brecht. “Foi em 1979. Ganhava sete contos por mês. Não tinha dinheiro para nada.”

Ao longo da carreira no teatro fez O Dragão, de de Eugène Schwartz; À Espera de Godot, de Samuel Beckett; Vai Ver se Chove, de George Courteline; ou, ainda no ano passado, A Peça Para Dois Atores, com Luísa Cruz. A estabilidade financeira chegou graças à publicidade, onde fazia voz off, mas só aos 28 anos é que conseguiu sair da casa de família e ir viver sozinho. “Não havia casas para alugar. Aí é que surgiu a grande ideia dos empréstimos bonificados. Em vez de alugar, as pessoas compravam. Aluguei uma casa em Xabregas, ao pé de uma oficina e em frente ao cemitério, por 30 contos por mês, e mesmo assim foi uma sorte. Era uma brutalidade, vivia aflito.”

Nunca pensou desistir, mesmo tendo voltado à faculdade aos 31 anos. Aí percebeu que devia ter ido para História, mas não teve “vontade de ferro” para conciliar estudos e vida profissional.