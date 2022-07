Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa palavra: encurralados. Nos últimos meses, Christine Lagarde e o BCE têm assistido, impotentes, à derrocada do valor da moeda única nos mercados cambiais. E nesta terça-feira, por momentos, o euro foi negociado a um valor inferior ao do dólar – com a divisa norte-americana impulsionada (face ao euro mas não só) pelo refúgio dos investidores face aos riscos de recessão globais. Os analistas dizem que a tendência do euro é para continuar a cair, o que irá agravar os custos das empresas e penalizar (ainda mais) as famílias.

Que a moeda única atingisse a paridade face ao dólar, mais tarde ou mais cedo, já era um cenário admitido pela generalidade dos especialistas do mercado cambial, nos últimos meses. Esta trajetória acentuou-se no verão de 2021, desde logo, porque a Reserva Federal dos EUA reconheceu, muito antes do BCE, que a inflação não era apenas um fenómeno “transitório” – e que era necessário avançar rapidamente para um aperto da política monetária (com subida das taxas de juro).

