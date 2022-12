Luís Castro Henriques entrou na administração da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) em 2014, chegando à presidência do organismo em 2017. Termina o mandato em dezembro e já assumiu que não vai continuar. Em entrevista ao Observador, garante que ainda não sabe o que vai fazer a seguir. “É uma preocupação que terei daqui a umas semanas mas acho que é uma preocupação que irá ser resolvida rapidamente”, concluiu.

Mas sai porque se fecha um ciclo. Um ciclo que, diz, foi de recordes. Recorde de projetos de investimento em carteira e contratualizados. Este ano, no entanto, não se fecharão contratos, devido ao ciclo dos fundos estruturais. No entanto, admite que está, agora, na altura de pensar no fomento das exportações. As empresas têm estado bem nessa componente, mas Portugal pode ir mais longe. E acredita que até nem é de descartar poder alcançar os 75% do PIB. As exportações valem hoje cerca de 45% do PIB, com este ano a superar os 100 mil milhões de euros.

O que o faz sair da AICEP?

A concretização da missão que me foi dada em 2014, na prática. O objetivo em 2014 era relativamente simples e continua a ser o mesmo, mas mais facilitado hoje em dia, que era aumentar o investimento, sobretudo o investimento externo de natureza industrial, e criar postos de trabalho. Estamos a falar de uma altura em que a taxa de desemprego estava nos dois dígitos e, portanto, era muito complicado. Era também complicado posicionar o país para investimento industrial, que é investimento de longo prazo, que exige muita ponderação. Depois passei de CFO para CEO e, nestes últimos anos, estive à frente à agência, o que permitiu fazer todo o ciclo de investimento, o PT 2020 — aliás, eu entrei ainda no final do QREN e depois fiz o PT 2020 todo. Ao concretizar isso colocava-se a questão: será que faz sentido fazer outro ciclo? Eu olho muito para a missão, o objetivo que temos em cima da mesa e, às vezes, nem sempre os mandatos de três anos batem certo com isso. Creio que agora a natureza dos desafios será um bocadinho diferente e isso seria um ciclo novo. Faria sentido fazer esse ciclo novo? Eu achei que já iria ser muito tempo. Acho que também é importante nas organizações, a certa altura, virem outras pessoas. Os desafios são claros, já temos também muito trabalho estratégico preparado, mas agora é preciso vir uma equipa nova.

Mas o ciclo novo é por causa do PT 2030?

Não é só o PT 2030. Há duas coisas. Creio que os desafios desta década para a agência são de natureza diferente e muito mais indexados ao posicionamento das exportações. Subir as exportações em preço, sobretudo. Portanto, será muito associado ao que nós chamamos a ‘estratégia marca país’, ao posicionamento do país. O que é significativamente diferente do desafio que eu tinha, que era muito ligado ao investimento. Creio que a máquina do investimento está montada, os resultados estão à vista e, aliás, este ano, que é um ano em que não há quadro comunitário, não há novos contratos, mas mesmo assim vamos outra vez bater de longe o recorde de novos clientes. Isso é algo que fica e não vejo motivo para que não continue. Agora, é preciso desenvolver as outras dimensões, é preciso capitalizar todo o investimento que se fez na internacionalização das empresas nestes últimos anos com desafios diferentes. E é preciso ter aqui uma perspetiva de longo prazo. A ideia seria estar mais um ciclo de cinco ou seis anos e já seria demasiado tempo.

