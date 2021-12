"And Just Like That...". "Quisemos que as roupas mostrassem esperança. Tudo muda num segundo e a vida é realmente sobre os amigos que temos"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era uma vez uma história com cinco protagonistas: a Carrie, a Miranda, a Samantha, a Charlotte e a Moda. Quando “O Sexo e a Cidade” apareceu, em 1998, revolucionou a televisão por ter mulheres a falarem das respetivas vidas sexuais sem grandes pudores, mas desde o primeiro episódio ficou igualmente claro que tudo o que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e as amigas vestiam e calçavam seria cobiçado e copiado.

Fãs em todo o mundo passaram a desejar ter uns sapatos Manolo Blahnik — e pés capazes de aguentar dias inteiros em cima de saltos agulha — e a “jurar pela Chanel”. Dos designers mais conhecidos a relíquias encontradas em lojas vintage ou na feira da ladra, tudo convivia em harmonia no closet de Carrie, ao longo de cada episódio das seis temporadas. Foi por isso que, ao ser anunciada a sequela do projeto, começaram as especulações sobre a evolução da história e também sobre o estilo de “And Just Like That…” — são dez episódios no total, quatro já estão disponíveis na HBO e há um novo todas as quintas-feiras.

Patricia Field, responsável pelo guarda-roupa na série original e nos dois filmes que se seguiram (em 2008 e 2010), já não faz parte do projeto mas deixou a pasta a Molly Rogers, uma das suas colaboradoras mais antigas, e a Danny Santiago, que tinha colaborado nos filmes. Deu-lhes dois conselhos: “não me liguem” e “mantenham as coisas leves”.

Os dois fizeram uma verdadeira caça ao tesouro a acessórios em lojas escondidas da Florida, descobriram jovens designers através do Instagram e repescaram peças icónicas que os fãs mais atentos vão reconhecer facilmente nos novos episódios — os sapatos Manolo azuis, a mala em forma de Torre Eiffel, o cinto preto com tachas e até uma mala Fendi roxa que é uma réplica daquela que Carrie Bradshaw viu desaparecer nas mãos de um assaltante na terceira temporada. A tarefa quase impossível foi conseguir manter os looks em segredo — para Molly Rogers foi difícil aceitar que tudo o que era filmado na rua era imediatamente fotografado e espalhado online. A equipa optou por se isolar e não ler nada para não ser influenciada. Agora, todas as semanas vão revelando pequenas histórias sobre a roupa, as malas e os sapatos através de uma conta de Instagram que vai acompanhando episódio a episódio.

Antes disso, Molly Rogers e Danny Santiago reuniram-se através do Zoom com o Observador e jornalistas de outros pontos do mundo, de Itália ao México, para explicarem o processo criativo e a evolução do estilo de três mulheres (Kim Cattrall não regressa como Samantha Jones) que têm atualmente mais de 50 anos.

Carrie, Miranda e Charlotte estão a aceitar uma nova fase da vida e a adaptar-se às mudanças. Como é que vocês os dois gerem isso e mantêm, ao mesmo tempo, os estilos individuais que cada personagem tem desde as primeiras temporadas?

Danny Santiago: Cada personagem sempre teve um estilo específico, criado pela Pat [Patricia Field, responsável pelo guarda roupa na série e nos filmes de “O Sexo e a Cidade”] e pela Molly para aquele período e acho que isso seguiu para os filmes e agora para esta série. As mulheres têm estilos diferentes e são conhecidas por esses estilos. A Sarah Jessica sempre foi muito criativa, sempre acrescentou qualquer coisa à personagem, é confiante em relação ao seu estilo e ao que usa. Pode um dia estar com um vestido de gala e no dia seguinte estar de jeans ou calças de fato de treino com um maravilhoso par de saltos. Isso é parte do que ela é. Portanto, para nós foi manter o estilo delas e trazê-lo para uma era moderna. Trabalhamos com designers do mundo todo que descobrimos online, através do Instagram, e divertimo-nos muito a trazer estas pessoas novas. Para nós foi realmente essa a mudança, termos mais acesso, trazermos mais coisas para cima da mesa. Quando a série estava a ser transmitida não era possível este alcance.