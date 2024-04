António Filipe, do PCP: "Governo não oferece grandes garantias de estabilidade"

Foi o presidente em exercício da Assembleia da República durante o longo processo de eleição de José Pedro Aguiar Branco. António Filipe reconhece que a duração da legislatura é uma incógnita e que depende da forma como o Governo vai responder aos problemas que têm levado a população às ruas.

Quanto ao arranque da legislatura, o deputado comunista insiste que a comissão parlamentar de inquérito à ANA é relevante e que os partidos que votarem contra terão que assumir a “responsabilidade” de não quererem ir mais fundo na investigação a “um negócio que lesou o erário público”.

Para António Filipe, “seria insólito um partido da oposição viabilizar o Orçamento do Estado”, entendendo a pressão do PS para que a valorização das carreiras da função pública avance rapidamente. Aliás, para o PCP, o próprio Governo em gestão já devia ter dado passos para corrigir os problemas de algumas carreiras na administração pública.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com António Filipe]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O PCP já respondeu ao desafio do Governo para o debate sobre o combate à corrupção e pede a valorização imediata das carreiras da função pública. Se isso estiver no programa do Governo, para quê rejeitar?

Temos divergências profundas relativamente a esse programa, quer em aspetos de fundo, quer mesmo em aspetos concretos. E, por exemplo, no que se refere ao combate à corrupção, uma coisa é todos compartilharmos a ideia de que é preciso combater a corrupção mas coisa muito diferente são as medidas que se preconizam. O PCP acabou de entregar na Assembleia da República projetos de lei relacionados com essa matéria, relativamente aos quais o que temos tido da parte dos partidos que integram o Governo é oposição. Quando defendemos que o Estado não deve submeter os seus litígios com os grupos económicos a arbitragens sem qualquer garantia de transparência. Quando defendemos uma taxação extraordinária sobre as transferências para paraísos fiscais… Há uma série de medidas em que claramente divergimos e, portanto, o juízo global que fazemos leva-nos, perante este programa do Governo e na discussão do programa, em primeiro lugar, a provocar uma votação sobre o programa.

Para comprometer os partidos?

A apresentação de uma moção de rejeição é a única forma de fazer com que o programa seja votado. Vai ser bom para clarificar a posição de cada um. Ouvi algumas críticas à apresentação da moção de rejeição. Ora, não sendo o programa do Governo submetido a votação, o que poderia acontecer no debate é que terminava e os deputados voltavam às suas casas e não acontecia nada. A forma de haver essa votação exige a apresentação ou de um voto de confiança por parte do Governo, coisa que sabemos que não vai acontecer, ou de uma moção de rejeição. O PCP entende que é importante que haja uma votação na Assembleia da República sobre este programa para que cada partido possa assumir a sua responsabilidade relativamente a essa questão.

O facto de o PS não ir votar a favor da moção de rejeição é uma cedência à direita?

Não diria que é uma cedência à direita mas é uma posição que nós não compartilhamos. Desde a primeira hora que dissemos que iríamos ser oposição a este Governo e vamos ser. Estamos perante um Governo de direita e mesmo com forças de direita — estou a falar do Chega — que se querem apresentar como sendo oposição, para nós é muito claro que a direita não é oposição à direita. A oposição a este Governo terá de ser necessariamente pela esquerda e para isso é importante que as posições fiquem claras. Não seria o PS votar a favor da moção de rejeição que, do nosso ponto de vista, determinaria a queda do Executivo porque temos a noção clara de que a direita socorrerá este Governo. A situação que vai resultar desta votação é que vai continuar a reinar alguma confusão sobre a vida política nacional, sem se perceber muitas vezes quem é quem. Quem é que apoia o Governo, quem é que está na oposição. E isso não é bom. Há ainda questões pontuais que são relevantes. É evidente que se o Governo quiser tomar medidas para reposição do tempo de serviço roubado aos professores, ou para valorização das forças de defesa e segurança, não regatearemos o nosso apoio a essas medidas.