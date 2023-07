O PS ainda piscou o olho ao PCP que, no entanto, mesmo tendo sido o partido da oposição com mais propostas de alteração aprovadas não gostou da versão final do relatório. E para a história fica o PS a aprovar sozinho o relatório final da comissão de inquérito sobre a TAP. Das restantes forças políticas com presença nesta comissão parlamentar recebeu um voto contra.

Rolo compressor, omissões, facciosismo. De tudo o PS foi acusado. Para se defender com o que diz terem sido as respostas — e não as perguntas — de quem foi ouvido. Mas só numa parte. Deixou de fora os acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas e a intervenção do SIS que os partidos da oposição pretendiam que constasse de um capítulo específico do relatório. Fica apenas, na versão final, a referência de que foram de “enorme gravidade”, mas sem qualquer conclusão. Aliás essa referência, que resultou de uma proposta do PCP, é feita na introdução e para de seguida se escrever que não cabiam no objeto da comissão. Nem esse caso, nem as reuniões preparatórias entre um deputado do PS e a ex-presidente da TAP.

