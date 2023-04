Não havia na família uma “tradição empresarial”, uma linhagem que levasse a crer que o jovem Armindo Monteiro iria dedicar a vida às empresas, sempre por conta própria e nunca a trabalhar para outros. Esse percurso corporativo misturou-se com frequência com o associativo, a que nunca se dedicou em exclusivo. Quando, na quarta-feira, tomar posse como o sexto presidente da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, essa tradição não chegará ao fim: vai manter-se como o empresário que é desde os 22 anos, quando, ainda antes de sair da Universidade de Évora, criou a primeira empresa.

Mas há outras atividades que o cargo, exigente pela responsabilidade e pela exposição mediática — “o presidente da CIP deve ser das pessoas mais insultadas neste país”, constata um colega do mundo empresarial —, o obrigará a deixar de fazer, pelo menos com a frequência a que estava habituado: viajar em trabalho pelo mundo. Nos últimos anos, já com o Grupo Levon em mãos, fundado em conjunto com o irmão, passou “mais tempo nos aviões do que em Portugal”, brinca, em conversa com o Observador.

“Cheguei a ter daqueles cartões de passageiro frequente em três companhias aéreas (TAP, Lufthansa e Air France), tantas eram as viagens que fiz nos últimos dez anos.” A partir de agora, com a sucessão a António Saraiva, que esteve 13 anos à frente dos destinos da CIP, passará a ter de delegar mais nos “country managers” que o Grupo foi fixando em várias geografias. Mas sem tirar os pés do corporativismo: não é agora que o empresário que sempre o foi vai deixar de o ser. “Não pretendo deixar de ser empresário. Apesar de estar ligado ao associativismo nunca fui profissional do associativismo. A minha natureza é empresarial.”

