Svalbard é um arquipélago gelado, onde vivem menos de três mil pessoas e é obrigatório andar armado quando se sai das cidades, por causa do risco de ataques dos ursos polares. É a zona permanentemente habitada mais a norte de todo o globo. E é também o “calcanhar de Aquiles da NATO no Ártico”, como lhe chamou em tempos um professor de Estudos de Segurança.

Formalmente, Svalbard está sob soberania norueguesa — mas graças a um tratado com um século, muitos outros países têm direito a explorar os seus recursos naturais. Em concreto a Rússia, que explora minas na região há anos, muitas vezes com recurso a trabalhadores ucranianos, na maioria vindos da região do Donbass. Na cidade abandonada de Pyramiden, ainda é possível encontrar um busto de Lenine e um slogan que diz “O comunismo é o nosso objetivo.”

▲ Entrada da cidade abandonada de Pyramiden, onde durante décadas funcionaram minas soviéticas Universal Images Group via Getty

