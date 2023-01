As 12 perguntas que o PSD enviou a António Costa depois de divulgadas alegadas interferências junto do Banco de Portugal, quando Carlos Costa era o seu governador, mereceram ao fim de dois meses respostas do gabinete do primeiro-ministro, assinadas pelo seu chefe de gabinete Vítor Escária. Oito páginas de respostas e uns quantos anexos, dois deles classificados como confidenciais. Nas respostas, admite contactos informais com o governador do Banco de Portugal a propósito do BPI e nunca fala da notícia da TVI sobre o Banif. Algumas questões do PSD ficaram por responder.

A um conjunto de 12 perguntas, António Costa preferiu uma resposta em bloco sobre dois temas: Banif e Eurobic/BPI. O PSD vai ainda analisar essas respostas.

No que respondeu, volta a centrar as atenções em Maria Luís Albuquerque, ministra das Finanças do governo de Passos Coelho, e em particular em Carlos Costa, então governador do Banco de Portugal, a quem ameaçou processar — depois de ter sido lançado o livro do jornalista Luís Rosa “O Governador” no qual se divulgavam alegadas pressões do primeiro-ministro.

