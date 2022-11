O primeiro-ministro, António Costa, considerava “inoportuno” o Banco de Portugal estar a tentar afastar Isabel dos Santos da administração do EuroBic, quando estava em curso, em 2016, uma solução para a saída da filha do ex-Presidente angolano do capital do BPI. É o próprio António Costa que o diz, segundo apurou o Observador, num SMS que enviou a Carlos Costa cerca de hora e meia após a pré-publicação do primeiro excerto do livro “O Governador” – uma mensagem eletrónica onde desmente que tenha dito que não se podia “tratar mal” a filha do Presidente de um “país amigo”.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, o primeiro-ministro dirigiu-se diretamente ao antigo governador do Banco de Portugal para rebater aquilo que está escrito na obra que chega esta semana às bancas – “O Governador”, de Luís Rosa, jornalista do Observador. Garantindo que é falsa a declaração sobre a filha de José Eduardo dos Santos, o primeiro-ministro confirma na mensagem eletrónica agora enviada que telefonou a Carlos Costa após uma reunião em que o Banco de Portugal tentou afastar Isabel dos Santos do EuroBic (então chamado Banco Bic) em 2016.

No relato feito por António Costa nesta mensagem recente, o primeiro-ministro teria contactado o governador do Banco de Portugal – um supervisor financeiro independente – para sublinhar a “inoportunidade” da medida que o regulador bancário tinha levado a cabo, relativamente ao Banco Bic. E era inoportuno tendo em conta o processo da venda da participação de Isabel dos Santos num outro banco, o BPI, aos espanhóis do La Caixa.

O Observador tentou, sem sucesso, contactar Carlos Costa, esta manhã. Também contactado esta manhã, o gabinete de comunicação do primeiro-ministro não fez comentários – esta notícia será atualizada com uma resposta de António Costa, quando esta chegar.

