Quem comprou ativos que o Novo Banco vendeu com grandes descontos, incluindo património imobiliário, conseguiu obter “mais-valias iguais ou superiores a 60%“, sublinha o Tribunal de Contas na auditoria à gestão do Novo Banco divulgada esta terça-feira. Esses descontos elevados a que os ativos foram vendidos geraram perdas que foram, depois, impostas aos contribuintes, num mecanismo que o Tribunal de Contas considera que “não salvaguardou” o interesse público – e a história poderá não ter terminado por aqui.

As considerações estão na segunda fase da auditoria ao Novo Banco (NB) que foi solicitada pela Assembleia da República e que, neste ano, tentou perceber “se a gestão do Novo Banco com financiamento público salvaguardou o interesse público”. As conclusões são arrasadoras para a administração ainda liderada por António Ramalho, embora também se afirme que o problema começou logo com a forma como a instituição foi vendida.

