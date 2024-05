Bugalho tentou o abraço de urso, mas Cotrim resistiu e foi ao choque

Cotrim acusa AD de tibieza na defesa da liberdade de expressão

O cabeça de lista da IL partiu de imediato para o ataque, elencando duas grandes matérias que separam a AD e a IL: a preocupação pelo crescimento económico e a defesa pela liberdade de expressão. Neste último caso, Cotrim Figueiredo confessou alguma surpresa com a posição assumida por Bugalho, em entrevista ao Público, sobre a mais recente polémica a envolver José Pedro Aguiar-Branco e o Chega. “Estava à espera de uma defesa muito mais vigorosa da liberdade de expressão por parte da AD.”

Sebastião Bugalho interrompeu. “A divergência é necessária, mas não precisamos de simulá-la. Não desvalorizei a liberdade de expressão”, sublinhou o candidato da AD, sugerindo que Cotrim Figueiredo estava a interpretar mal as suas palavras, lendo as declarações completas que fez ao Público: “‘O equilíbrio entre a liberdade de expressão num Parlamento, que tem de ser sagrada, é muito difícil de gerir com a defesa de direitos de minorias e direitos humanos’.”

[Já saiu o segundo episódio de “Matar o Papa”, o novo podcast Plus do Observador que recua a 1982 para contar a história da tentativa de assassinato de João Paulo II em Fátima por um padre conservador espanhol. Ouça aqui o primeiro episódio.]

João Cotrim Figueiredo não recuou e preferiu antes assinalar a diferença entre as posições de Sebastião Bugalho e de Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, que, em público, não subscreveu na íntegra a interpretação de José Pedro Aguiar-Branco. “Sou candidato ao Parlamento Europeu, não sou líder parlamentar”, devolveu-lhe o candidato da AD.

A discussão continuaria nos mesmos termos. Desafiado a dizer se considerava ou não admissível um deputado fazer declarações daquele teor no Parlamento Europeu, Bugalho recuperou as regras de Estrasburgo. “No caso do Parlamento Europeu, já aconteceu eurodeputados sofrerem sanções por declarações que atacaram minorias”, respondeu, antes de tentar balizar a discussão: “Um deputado pode fazer essas declarações, mas moralmente não deve. Eu condenaria e, numa circunstância mais extrema, abandonaria [o plenário].”

Num limite extremo, anuiu Sebastião Bugalho, se um eurodeputado fizesse “a apologia do holocausto”, por exemplo, “a sanção, a perda da diária de trabalho, justificar-se-ia”. Cotrim discordou abertamente e recuperou as acusações de “tibieza” na defesa da liberdade de expressão. “Ter alguém com o poder de tirar a palavra por delito de opinião é um plano muito inclinado que não deve existir. Não gosto de limites à liberdade de expressão exceto os que já estão inscritos na lei de incitamento à violência e ao ódio.”

Ouça aqui o debate na íntegra em podcast.

Bugalho usa família europeia contra Cotrim

A gestão dos fundos foi outra das áreas onde foi possível separar águas, com o candidato da IL a apontar sempre para a possibilidade destes apoios acabarem ou serem diminuídos — e de como isso afetará Portugal. Para o liberal, a UE tem começar a escolher prioridades, sob pena de continuar a aumentar despesa que só será compensada, alertou, com novos e mais impostos europeus. João Cotrim Figueiredo criticava, neste caso, a proposta da AD para ter Bruxelas a pagar uma rede de lares e a ajudar comunidades mais envelhecidas.

Bugalho não só discorda desta posição, como ainda provocou o candidato liberal, que tinha acabado de se opor “veementemente” à criação de novos impostos para acudir a estas necessidades de financiamento. O candidato da AD lembrou-o que a família política europeia a que pertence, a ALDE, defende o oposto. “Até na família política de Cotrim a ideia de que não se podem criar novos impostos para haver receitas próprias para Orçamento europeu não está a ser combatida, pelo contrário”, diz.

Cotrim sacudiu um eventual incómodo e garantiu que diz aos “congéneres no partido liberal europeu” o mesmo que diz cá dentro: a receita que pode ser conseguida através desses instrumentos é manifestamente reduzida para fazer face a todo o aumento da despesa previsto com. “Todos os recursos próprios de que se falam totalizam 25 milhões de euros. Parece muito até saber que o orçamento anual da UE são mais de 300 mil milhões.”

Poder de veto separa os dois

João Cotrim Figueiredo foi ainda desafiado a comentar a eventual expulsão dos liberais neerlandeses da ALDE, que se aliaram a um partido de direita radical para formar governo. “A censura já foi feita. Sou, por princípio, contra expulsões. Não gosto de expulsões por decisões que podem ser ditadas por condições específicas de cada país.”

Bugalho foi convidado a comentar o mesmo cenário e a política de “não é não” do PPE à face aos partidos de direita radical. “Se a linha vermelha for a defesa do Estado de Direito, da democracia, do europeísmo e da Ucrânia – de que nunca abdicaremos – não estamos a trair o compromisso europeu”.

Mesmo nos últimos segundos do debate, o candidato da AD — que tinha entrado a prometer não entrar em picardias com o adversário — confrontou-o com a proposta da IL que prevê o fim do direito de veto no Conselho Europeu em algumas matérias que exigem votação por unanimidade. Sebastião Bugalho pediu um exemplo, Cotrim não hesitou na resposta e disse logo que estava a referir-se a matérias de “política externa”.

“Se 26 países estivessem incompatibilizados com o Brasil, Portugal que é um país pequeno não poderia defender uma política externa secular com um país irmão. Ficaria sozinho na UE”, devolveu Bugalho. O candidato da IL respondeu e disse que “não se pode estar num espaço europeu, ter os benefícios da União e decidir sobre política externa como se estivesse sozinho”.