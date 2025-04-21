Caso Pedro Nuno Santos. Arquivamento do DIAP do Porto impede averiguação preventiva aberta no DCIAP?

O Observador confirmou a informação, tal como validou que a decisão de arquivamento foi sugerida pela procuradora-geral adjunta Edite Pinho (coordenadora da 1.ª secção do DIAP Regional do Porto) e aprovada pela procuradora-geral adjunta Branca Lima (diretora do DIAP Regional do Porto).

É prática corrente no DIAP Regional do Porto que as denúncias anónimas sobre políticos sejam apreciadas pela dirigente que coordena a 1.ª secção do DIAP Regional do Porto (que investiga a criminalidade económico-financeiro e o crime violento). Tal prática iniciou-se quando João Rato (hoje juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça) era o diretor do DIAP Regional e manteve-se com Branca Lima, que lhe sucedeu em 2021.

Por que razão a queixa foi arquivada?

Porque, segundo o parecer da procuradora-geral adjunta Edite Pinho, não tinha indícios da prática de qualquer crime. Logo, não se justificava a abertura de um inquérito formal. A lei impõe que uma investigação só pode ser aberta com indícios concretos da alegada prática de um ou de vários ilícitos criminais.

A queixa apresentada no DIAP Regional do Porto é igual às que foram apresentadas na Procuradoria-Geral da República?

Não. A própria notícia da Now tem essa informação — que foi confirmada pelo Observador —, citando “um magistrado” off the record: “Da leitura das notícias, a única questão nova, se se pode chamar assim, é o imóvel em Montemor-o-Novo”.

Isto é, a denúncia enviada recentemente para a Procuradoria-Geral da República — e que deu lugar à averiguação preventiva — levanta igualmente suspeitas sobre a origem dos capitais que financiaram a aquisição de uma segunda propriedade, em Montemor-o-Novo, por cerca de 570 mil euros, em fevereiro de 2022. Está em causa um terreno com cerca 2,2 hectares, do qual faz parte uma vila com piscina que tem uma área de cerca de 250 m2.

Acresce que, ao que o Observador apurou, a averiguação preventiva aberta a Pedro Nuno Santos contém outras denúncias sobre outros factos. O semanário Sol noticiou que estava igualmente em causa uma denúncia sobre a doação de 0,5% do capital da Tecmacal, empresa detida pela família do líder socialista, de Pedro Nuno Santos ao pai. Mas há mais matérias denunciadas, sabe o Observador.

Logo, há uma conclusão a retirar: não só a denúncia sobre a aquisição dos imóveis não é igual, como há outros factos denunciados que estão a ser analisados.

Se as denúncias fossem iguais, o arquivamento no DIAP Regional do Porto afetaria a decisão da Procuradoria-Geral da República?

Não. Desde logo, porque a decisão do DIAP Regional do Porto não faz caso julgado. Isto é, não impede que outros magistrados do Ministério Público possam apreciar a mesma matéria.

Por exemplo, é comum na actividade do Ministério Público que um determinado magistrado extraia uma certidão de determinados factos criminais para os quais não tem competência territorial para investigar — e o colega que recebe a certidão entenda que tal certidão deve ser arquivada.

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A Procuradoria-Geral da República seguiu procedimentos diferentes para Pedro Nuno e para Luís Montenegro?

Não. O procurador-geral Amadeu Guerra determinou regras iguais para situações semelhantes. Em março, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou ao Observador uma informação que tinha sido avançada pelo Correio de Manhã.

“O Ministério Público determinou a abertura de uma averiguação preventiva com vista a aprofundar nesse âmbito a recolha de elementos e a análise que já vinha a ser feita das denúncias recebidas. A averiguação preventiva correrá os seus termos no DCIAP. Estas ações de prevenção encontram-se previstas na Lei 36/94, de 29 de setembro”, lê-se na resposta enviada no dia 13 de março.

Antes, a 3 de março, a mesma fonte oficial já tinha confirmado ao Observador que estava a analisar uma denúncia anónima contra Luís Montenegro. O procurador-geral Amadeu Guerra veio a especificar em declarações públicas no mesmo dia que tinham sido apresentadas três denúncias. O Observador especificou aqui que tipo de denúncias se tratavam, sendo certo que uma delas tinha sido apresentada por Ana Gomes, militante do PS e antiga eurodeputada.

Isto é, o procurador-geral Amadeu Guerra mandou abrir uma averiguação preventiva no DCIAP sobre o caso Spinumviva após receber várias denúncias.

Com o caso de Pedro Nuno Santos, ocorreu o mesmo. O Observador questionou a PGR sobre a receção de uma denúncia contra o líder do PS em dois momentos — uma a 11 de abril e outra a 14 de abril, com mais pormenores sobre a primeira denúncia recebida. A resposta de fonte oficial da PGR foi muito semelhante à que foi dada para o caso de Luís Montenegro, confirmando a abertura de uma averiguação preventiva no DCIAP.