No passado da música popular existem muitos segredos muito pouco secretos. Por vezes, é apenas uma questão de perspetiva. Pode nunca ter ouvido o nome de Charles Stepney, mas é possível que já tenha ouvido muita música pensada, arranjada e produzida por ele. Foi um dos nomes chave da soul de Chicago nas décadas de 1960/1970 e é idolatrado por muitos. Quem o conheceu em vida fala com um brilho nos olhos sobre a forma como criava um sucesso instantâneo em pouco tempo, no chamado “em menos de nada”, ou o tempo de vida de um cigarro à porta do estúdio. Elton John, a dado momento, foi obcecado por ele, comprava tudo o que tinha as palavras “Charles” e “Stepney” nos créditos e sonhava trabalhar com o produtor. Nunca aconteceu. Stepney morreu há 46 anos, com (precisamente) 46 anos, de ataque cardíaco. Porque se fala nele hoje? Porque graças ao trabalho – e insistência – das filhas, desde a década de 1980, uma parte desconhecida do seu legado está agora disponível num álbum absolutamente magistral, Step On Step, editado pela International Anthem.

São 78 minutos, mais de 20 composições instrumentais que juntam funk, soul, boogie, jazz, abordagens ingénuas, mas justificadas e acertadas, a instrumentos de eletrónica que estavam em voga na época. Gravações que Stepney fez na cave da sua casa — onde criou tantos hits para outros — durante os tempos livres. Não viveu para editar esta música. É possível até que o carácter de experiência – mas não experimental – de algumas destas canções as tornasse avessas à época. Outras reconfiguram fórmulas jazz populares na altura, como os discos de Vince Guaraldi para os especiais de Charlie Brown. De certa forma, as canções de Step On Step serão melhor compreendidas agora.

Não se confunda esta ideia com o cliché-iguaria de que “Stepney era um génio” e que estaria “à frente do seu tempo”A verdade é que no próprio tempo que viveu foi brilhante, criando pérolas para Earth, Wind & Fire, Rotary Connection, Minnie Riperton, Dells, Terry Calier, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Mannhattans, Ramsey Lewis, entre muitos outros. Durante anos, foi um músico de jazz sem sucesso, até arranjar um trabalho na Chess Records. Aí chamou a atenção de todos o que o rodeavam. Sem dar por isso, estava a criar o som dos Rotary Connection, misturando jazz com rock psicadélico ao longo de seis álbuns cheios de momentos altos.

A vontade do pastor

