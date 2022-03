Chega espera que partidos-irmãos cortem relações com Putin

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa altura em que vários partidos da direita radical por toda a Europa estão a ser confrontados com as relações de cumplicidade que têm ou tiveram com o Kremlin, em que a própria família europeia que os agrega se divide na condenação da invasão da Ucrânia, o Chega entende que este é um momento de todos aprenderem com o “erro” de se associarem a Vladimir Putin e falarem a uma só voz.

“O Chega não tem nenhuma relação com Putin e nesta fase espera que todos façam o mesmo”, diz ao Observador André Ventura, confrontado com o posicionamento de outros partidos de extrema-direita, aqueles com os quais partilha a família europeia.

O líder do Chega já se encontrou várias vezes com Marine Le Pen, já recebeu Matteo Salvini num dos seus Congressos e chegou até a convidar Viktor Orbán para outro (uma deslocação que não chegou a acontecer). Os três eram próximos de Moscovo e estão agora a ser obrigados a renegarem essas ligações.

Mas a relação estreita que existe (ou existia) entre estes líderes e Vladimir Putin — e até os financiamentos que chegaram a receber do regime russo — afetam ou não a ligação que Ventura construiu ao longo dos últimos anos com os líderes dos partidos-irmãos? Vários dirigentes e deputados do Chega ouvidos pelo Observador desvalorizam a associação e consideram mesmo que o tema é um “não-assunto”.

“Se o próprio Salvini tem a mesma posição do que nós, aparentemente, não há desconforto nenhum. Ele era pró-Putin, chegou a dizer que era um génio e o melhor estadista de todos os tempos… mas se ele próprio já mudou de ideias, já percebeu que não é verdade e se a opinião que tem neste momento é semelhante à nossa, não causa desconforto”, nota um membro da direção do Chega ao Observador.

“Achamos que é um erro que eles cometem, ou que cometeram, porque agora provavelmente ficaram alertados. Seguramente que a atitude para o futuro será diferente. Que vão mudar, vão seguramente”, acrescenta outro alto dirigente do partido.

Ao Observador, esse mesmo alto dirigente do Chega garante já terem existido conversas com elementos da Rassemblement National de Marine Le Pen onde ficou bem evidente o desconforto do partido francês com o potencial tóxico de anos de cumplicidade com Putin e a vontade de romper de vez com o Kremlin. “Não vão continuar a cometer o mesmo erro“, antecipa a mesma fonte.

Divisões na família europeia são “opiniões diversas”

Apesar da posição do Chega, a verdade é que quando o tema foi levado ao Parlamento Europeu, a família europeia nacionalista do Identidade e Democracia (ID), de que faz parte o partido de André Ventura, não falou a uma só voz: 45 eurodeputados votaram a favor da condenação da Rússia, sete abstiveram-se e Marcel de Graaf, dos Países Baixos, votou contra – houve ainda quatro ausentes e oito que optaram por não votar.

André Ventura não atribui grande importância à divisão. “O ID (Partido Identidade e Democracia) deve ter aqui uma posição clara de defesa da Ucrânia e da Europa. Não faz sentido, neste momento, estar em qualquer outro lado da barricada“, sublinha, garantindo que não vê qualquer problema dentro da família do Parlamento Europeu. “São opiniões diversas“, remata.

“Para o Chega, isto é muito claro. Defender a Ucrânia de uma invasão ilegítima é defender a Europa e Portugal, defender a nossa democracia e os valores civilizacionais. Logo, não há dúvida nenhuma.

Estamos a fazer tudo o que podemos para ajudar o povo ucraniano”, esclarece André Ventura.

O Chega terá escolhido o “lado da barricada” há muito. Ao Observador, um dirigente do Chega assegura que se trata de um tema há muito falado. Apesar de nunca ter havido uma reunião ou posição formal, os responsáveis máximos pelo partido discutiram o assunto Putin várias vezes.

“Nós optámos sempre por não ter quaisquer relações com o Putin. Foi uma questão discutida, não oficialmente pela direção, mas trocámos impressões sobre isso ao longo do tempo e o entendimento foi sempre de que não entraríamos nessa posição”, nota a mesma fonte.

Ou seja, a necessidade de um alinhamento mais ocidental e distante do regime russo e das ligações que tinha aos partidos de extrema-direita não é de agora.

Questionado sobre se alguma vez o partido esteve mais próximo de Putin ou se alguma vez procurou financiamento russo, Ventura é perentório: “O Chega cumpre rigorosamente a lei. Não é, nem nunca foi financiado por dinheiro russo, ou qualquer outra nacionalidade. Nunca o permitiria.”

O virar de costas a um ‘velho amigo’ chamado Putin

Além de um inegável desconforto, a guerra na Ucrânia levou a cortes (mais ou menos vigorosos) nas relações dos líderes de extrema-direita com a Rússia. Marine Le Pen — que já esteve várias vezes com André Ventura —, pressionada por várias vezes a tomar uma posição desde que as tropas russas entraram em território ucraniano, admitiu que esta atitude do regime de Putin “mudou parcialmente” a visão que tinha do líder da Rússia.

Em entrevista à BFMTV, a mesma Le Pen não deixou de dizer, ainda assim, que a invasão estava a ser vista com olhos ocidentais: “Sim, é um regime autoritário, historicamente e na cultura. Mesmo que estejamos a julgar [a guerra] através das normas ocidentais, que não são as normas russas.”

As dúvidas sobre o posicionamentos da líder do partido de extrema-direita subiram de tom quando num folheto de campanha apareceu uma fotografia em que Marine Le Pen surgia ao lado de Vladimir Putin — a candidata ao Eliseu esteve em Moscovo e conheceu o Presidente russo ainda antes das eleições de 2017.