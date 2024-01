Quando se fala em serviços secretos, há siglas que todos conhecemos. CIA e KGB. MI6 e Mossad. Até recordamos nomes de alguns que já não existem, como Gestapo e Stasi. Mas se falarmos em China, provavelmente terá dificuldade em lembrar-se qual o organismo que trata da espionagem do país. E, no entanto, é um dos serviços secretos em funções mais poderosos do mundo.

O Ministério de Segurança do Estado (MSS na sigla em inglês), ou Guoanbu, é, de acordo com o Parlamento britânico, provavelmente o maior serviço de informações do mundo. A ele somam-se as agências de informações do Exército chinês, o Exército de Libertação Popular. Todas são coordenadas pelo Departamento de Trabalho da Frente Unida.

Nos últimos 20 anos, sob a liderança de Xi Jinping, as secretas chinesas modernizaram-se. “É muito claro que estão sujeitas a muito poucas limitações políticas. Têm-se tornado mais avançadas, mais agressivas, menos avessas ao risco do que eram”, nota ao Observador Nigel Inkster, antigo agente do MI6 durante três décadas e atual analista da China no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Gail Helt, antiga analista da CIA especializada na China, concorda: “Se as tivesse de resumir numa palavra, diria ‘agressivas’. A China quer saber tudo sobre as nossas capacidades militares, os nossos esforços diplomáticos, as nossas ideias sobre Taiwan, a nossa estratégia económica — tudo.”

