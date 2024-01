Gabriel Abrantes, o artista plástico e cineasta, que com cãezinhos felpudos e uma sátira à maior estrela do futebol contemporâneo conquistou o Grande Prémio da Semana da Crítica de Cannes (Diamantino), fez um filme de terror.

“Um dos meus realizadores favoritos de sempre, o [Stanley] Kubrick, saltava de género em género”, diz ao Observador no hall do cinema de um grande centro comercial. Ouve-se o ruído da máquina que aquece a manteiga das pipocas. O cenário não podia ser mais apropriado. Gabriel Abrantes, 40 anos, reafirma o desejo de fazer cinema popular, caso a comédia romântica surrealista que é Diamantino ainda não o tivesse denunciado. “Uma comédia romântica é vista como um filme de pipoca, de alguma maneira. Só que eu gosto de filmes-pipoca. Então, para mim, parece-me completamente natural continuar com outro género.”

Desafiando as expectativas, Abrantes atirou-se de cabeça naquela que é a sua primeira longa-metragem realizada a solo e a primeira incursão no género de terror. A Semente do Mal, mostrado pela primeira vez na secção de indústria do Festival de Toronto, no Canadá, e que teve uma calorosa receção no festival MOTELX, em Lisboa, no ano passado, estreia-se esta quinta-feira em mais de 30 salas de cinema pelo país. No final do mês aterra em França, onde se mostra em mais de 200 salas de cinema.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.