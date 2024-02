“Leis perfeitas não existem. No contexto, acho que a lei ficou muito equilibrada e protegeu situações de maior fragilidade económica e social, nomeadamente o caso dos idosos, que ficaram protegidos”. Assunção Cristas era, em 2018, presidente do CDS e ainda respondia pela lei que acabou conhecida pelo seu apelido — lei Cristas — da qual tinha sido a autora enquanto ministra do Ambiente e Ordenamento do Território no governo de Pedro Passos Coelho. E é essa lei que continua a ser atacada pela esquerda e que trouxe para o debate eleitoral o caso da avó de Mariana Mortágua.

Num primeiro momento, no debate com Luís Montenegro, a coordenadora do Bloco de Esquerda atacou o governo anterior do PSD para culpar a lei Cristas, que apelidou de lei dos despejos (como aliás tinha sido catalogada quando foi anunciada em 2012), dizendo que atuou sobre a oferta de habitação aumentando o número de casas disponíveis e “fê-lo como? Expulsando os idosos. Eu lembro-me de uma lei das rendas em que os idosos recebiam uma carta e, se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsos. Eu vi idosos a serem expulsos. Eu conheço idosos, eu conheço o pânico que era receber uma carta do senhorio, eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio porque não sabia o que lhe ia acontecer”. Uns dias mais tarde, em debate com André Ventura, a coordenadora do Bloco especificou que a avó “tinha 80 anos quando ficou a saber que aos 85 a renda podia saltar”.

E foi com estas afirmações de Mariana Mortágua que o tema sobre a lei Cristas voltou. É um dos marcos na lei sobre o arrendamento em Portugal, tendo muito dos seus preceitos sido revogado ao longo dos Governos socialistas, primeiro com a geringonça, e agora, mais recentemente, com o Mais Habitação. Os contratos anteriores a 1990 eram invioláveis e voltam a ser. Mas a proteção aos idosos foi sendo sempre, legalmente, garantida. Por Cavaco Silva, António Costa, Assunção Cristas, os 3C’s que ajudaram a moldar a lei do arrendamento até se chegar à versão mais recente que voltou a ter Costa, e a sua ministra da Habitação, Marina Gonçalves, como protagonistas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.