O debate entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua expôs, sem surpresas, duas visões totalmente opostas sobre o país e o a organização da economia, que entraram em choque de forma constante, mostrando ponto por ponto tudo o que separa PSD e Bloco de Esquerda. Num debate em que nenhum dos dois teria a ganhar em manter a paz na sala, ambos partiram ao ataque e aproveitaram os fantasmas do passado — para o PSD a troika, para o BE a colaboração com o PS nos anos da geringonça — para se responsabilizarem mutuamente pelos problemas que o país enfrenta hoje.

A dinâmica, sempre marcada por interrupções e acusações fortes, começou logo no primeiro dos temas levados a debate: a Saúde. Mortágua arrancou acusando o PSD de ter feito “uma cópia do programa extremista da IL ou até do Chega” e foi a pontos mais concretos das propostas sociais democratas para as tentar desmontar, garantindo que a maior aposta no já existente cheque-cirurgia vai levar a um desvio ainda maior de médicos para o privado. Resultado? “O PSD defende o agravamento dos problemas” na Saúde e agora quer “pagar ao privado para ir buscar médicos ao SNS”, resumiu.

Foi neste ponto que Montenegro lançou a sua estratégia de colar a bloquista, que defende novos acordos com o PS incluindo na área da Saúde, a Pedro Nuno Santos — uma estratégia que aplicaria, ponto por ponto, até ao fim do debate. Começou por provocar a adversária, dizendo que já parece “candidata a ministra da Saúde de Pedro Nuno Santos”; responsabilizou a esquerda pelas “tropelias” que puseram o SNS no estado em que está; e rematou acusando a bloquista de ser “cúmplice” do PS: “É corresponsável pelo pior desempenho da democracia portuguesa na gestão do SNS”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.