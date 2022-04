Comprar carro para combater pandemias? É possível

Desta nova família, disponível até 2023, fazem parte os modelos FIAT Tipo, Panda, 500X, 500 e Novo (500) na sua versão (RED). E o que difere estes modelos dos seus semelhantes da marca? As soluções simples que contêm, as quais ajudam os veículos a manterem-se limpos: “Todos os modelos (FIAT)RED estão equipados com um filtro de ar no habitáculo para o sistema de climatização, tratado com uma substância biocida com ação altamente eficaz (>99,9% no momento do tratamento) contra bactérias, prevenindo a aerossolização no habitáculo.

O volante e os bancos — superfícies de elevado contacto — foram também submetidos a um tratamento com um biocida altamente eficaz (até 99,9%, dependendo dos componentes) contra vírus e bactérias. No novo 500 elétrico, existe ainda um porta-luvas antisséptico com lâmpadas UV-C que permite desinfetar os objetos”, explica Susana Victor. Mas a higienização não se fica por aqui: a todos os que optarem por um elemento da família (FIAT)RED, é oferecido um “kit de boas-vindas, incluindo um doseador especialmente concebido e uma cobertura específica para a chave para um toque final de personalização”, avança Susana Victor.