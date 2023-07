“Foi a primeira vez que aquela pessoa entrou num espaço para ter uma consulta [de psicologia] e não se sentiu como uma doente.”

Catarina Gomes, co-diretora do Manicómio, espaço de criação artística e intervenção cultural para pessoas com doença mental, na freguesia do Beato, em Lisboa, lembra a história contada por uma das psicólogas da equipa da Consulta Sem Paredes, numa primeira sessão naquele local, durante o Campeonato do Mundo de Futebol, no ano passado. “Estava toda a gente a ver um jogo e, quando a consulta acabou, a nossa psicóloga, que estava com algum receio, contou-nos o que a pessoa lhe disse. E como isso foi importante para ela, apesar de todo o barulho e confusão à volta.”

A normalização da terapia e o combate ao estigma associado à doença mental são pilares desta iniciativa inovadora, criada no fim de 2019, ainda antes da pandemia. “Como muitas das nossas ideias e projetos, foi uma provocação ao sistema”, diz Catarina. “Questionámo-nos por que é que para ter uma consulta de psiquiatria ou psicologia temos de ir a um hospital ou um consultório que são espaços fechados, cinzentos e com muito estigma associado”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.