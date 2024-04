Viveu na rua com uma manta e vozes na cabeça. Hoje tem vida nova graças ao projeto de apoio à habitação para doentes mentais sem abrigo

Dário Teixeira tem 51 anos e um passado pesado, diagnóstico de esquizofrenia, consumo de droga, alguns internamentos. “Muito sofrimento, não só pelos problemas psicológicos. Mas agora tomo a medicação certinha, não me automedico e deixei a metadona.” Neste momento, trata das compras de carne e peixe para um restaurante de Lisboa durante uma ou duas horas durante as manhãs, tem jeito para a mecânica e desmonta e monta bicicletas. Dedica-se à pesca no Tejo quando o rio está bom, sem poluição, e ouve muita música. “Gosto muito de música. O rock é o motor que me põe a andar.”

Vai às consultas de psiquiatria no Hospital de Santa Maria, tem um exame médico marcado para daqui a uns dias, e a equipa do Casas Primeiro ajuda-o no que precisa, quando precisa. “Há visitas, reuniões, consultas de psicologia, dão-me apoio em tudo. Quando tenho um assunto a tratar ou se tenho dúvidas falo com as doutoras.” De duas em duas semanas, às sextas-feiras, vai à reunião de grupo na sede da AEIPS, junto ao Instituto Superior Técnico, que é um momento de partilha para os inquilinos do programa.

Das 160 pessoas que têm atualmente casa em Lisboa através do Casas Primeiro, mais de 85% têm doença mental, sobretudo com diagnósticos de esquizofrenia, perturbação bipolar e depressão. Há 70% de homens e 30% de mulheres, com as idades a rondar os cinquenta anos. Depois da pandemia, o projeto começou também a dar casa a outras situações complexas, idosos com problemas de saúde, pessoas trans, pessoas com dependências de álcool e de drogas.