Palavras que à primeira vista não fazem sentido nas frases, códigos, emojis com duplo significado ou símbolos a substituir letras. Não é uma nova forma de falar, nem vai mudar o discurso como o conhecemos, mas é a internet a mostrar, uma vez mais, que tem uma linguagem muito própria.

Há influenciadores que acreditam que as palavras que utilizam nos vídeos afetam a quantidade de pessoas a quem os seus conteúdos chegam. Por isso, começaram a substituir determinadas palavras que creem violar as regras da moderação por outras menos óbvias. Esta prática é conhecida entre os norte-americanos como algospeak — um termo que resulta da junção das palavras ‘algoritmo’ e ‘falar’ (speak, em inglês).

Foi a forma que os criadores de conteúdo arranjaram para se adaptarem aos algoritmos, principalmente no TikTok, rede social onde ter muitos seguidores não garante, por isso só, que as publicações sejam vistas por um público amplo. Nessa plataforma, a principal forma de assegurar que os posts são vistos é através da página “For You”, que recomenda conteúdos aos utilizadores com base em publicações com que interagem.

Para conseguirem falar de temas como morte, suicídio ou distúrbios alimentares sem terem os vídeos removidos ou retirados da página de recomendações, os influenciadores recorrem ao algospeak, explica o The Washington Post. Ainda assim, se para alguns esta prática serve para ter a certeza que os conteúdos são vistos por um público amplo, para outros é meramente uma forma de brincar com as palavras.

