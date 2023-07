A audição era incomum, ao juntar dois ministros para falar sobre o caso de corrupção na Defesa que uma tutela e o outro liderou até 2022. No centro de tudo, Marco Capitão Ferreira, figura que foi em crescendo na área até chegar a secretário de Estado e que acabou a demitir-se “com a PJ dentro de casa”, como fez questão de descrever André Ventura, do Chega. A sua contratação em 2019, como assessor da Direção-Geral de Recursos da Defesa, está envolta em suspeitas, entre elas a de um contrato feito à medida. E o ministro revelou ter sabido da intenção de contratar Capitão Ferreira para a função mesmo antes de ser consultado o mercado.

A dada altura da audição, na comissão Parlamentar de Defesa, o deputado do PSD Jorge Paulo de Oliveira perguntou ao atual ministro dos Negócios Estrangeiros se, quando estava na Defesa, recebeu um e-mail de Alberto Coelho, então diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), a mostrar vontade de contratar Capitão Ferreira para assessorar a equipa de renegociação dos contratos de manutenção dos helicópteros EH-101. O ministro confirmou que o seu chefe de gabinete recebeu essa nota, mas que aquela informação não tinha de ser enviada e, no imediato, tentou sacudir responsabilidades relativamente ao que veio depois.

O deputado do PSD detalhou que esse e-mail foi enviado em fevereiro de 2019, mas que em março foi aberto um processo de consulta a três juristas que podiam ocupar o cargo para onde Coelho já tinha dito que queria Capitão meses antes. A sugestão era óbvia: de uma consulta feita à medida de Capitão Ferreira, que acabou por ser mesmo o escolhido. Na resposta, o ministro foi esquivo. Disse que o caso está em investigação, recusou-se a “especular” e garantiu que a responsabilidade “foi única e exclusivamente da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e do seu diretor-geral, assim como os termos do contrato, seja a duração ou o valor”.

