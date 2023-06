A última noite do Primavera Sound Porto foi digna de um guião hollywoodesco: teve drama e horror, mas também celebração e apoteose. De um lado, houve corações destroçados e até se ouviram palavras de ódio lançadas à organização; do outro, os braços ergueram-se no ar, numa comunhão de ternura e generosidade.

Comecemos pelas boas notícias, que é como quem diz, por Blur. O atraso de quinze minutos foi passado com alguém atrás de nós a assobiar “Girls & Boys”, enquanto uma multidão ia-se aglomerando para um dos momentos mais ansiados da noite: o reencontro da banda britânica com o Primavera Sound. Quando eles cá estiveram em 2013, haviam decretado, meses antes, a despedida dos palcos. Não só isso não aconteceu, como voltariam a Portugal em 2015, ao Super Bock Super Rock, com álbum novo (“The Magic Whip”).

Hoje, a situação foi mais ou menos idêntica: o “concerto único” anunciado para Wembley, a propósito da comemoração do 35° aniversário da banda, transformou-se rapidamente numa digressão mundial de mais de duas dúzias de datas. Pelo meio, ainda nascerá o nono trabalho de originais, “The Ballad Of Darren”, com edição marcada para 21 de julho.

