Vinte minutos de tirar o fôlego, entorpecentes e, essencialmente, de terror. Assim foram descritos os momentos vividos pelos cientistas da agência espacial japonesa enquanto observavam a sonda SLIM (sigla para Smart Lander for Investigating Moon) a realizar uma alunagem suave na cratera Shioli, tornando o Japão no quinto país do mundo a conseguir colocar um aparelho espacial na Lua. Eram já 0h30 de sábado, 20 de janeiro, em Tóquio e, mesmo depois do feito, na sala de controlo da missão não se viu uma ronda de aplausos ou qualquer outro sinal de celebração. Uma indicação de que nem tudo correra como planeado.

Foi a segunda tentativa do ano para pousar na Lua, depois de uma empresa privada norte-americana ter falhado o objetivo. Só duas horas depois da alunagem chegou uma declaração do presidente da JAXA a apontar para um “sucesso mínimo” na missão e cinco dias mais tarde a notícia de que a pequena sonda teve sucesso em alcançar o solo da Lua com elevada precisão num alvo de apenas 100 metros de largura, apesar de um problema que fez com que perdesse energia passadas 2 horas e 37 minutos. Para a cientista Ali Bramson, professora assistente na universidade norte-americana de Purdue e uma das investigadoras envolvidas na análise de dados do projeto Mini-RF (que enviou dois radares para a Lua), apesar dos percalços, este não deixa de ser um grande arranque do ano, que ficará marcado por diversas missões espaciais.

The Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2 / SORA-Q) has successfully taken an image of the #SLIM spacecraft on the Moon. LEV-2 is the world’s first robot to conduct fully autonomous exploration on the lunar surface. https://t.co/NOboD0ZJIr pic.twitter.com/mfuuceu2WA — JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) January 25, 2024

