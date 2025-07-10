Devolver ajuda do Estado (dentro do possível) e uma segunda venda sem data. A privatização da TAP em 14 respostas

Estava tudo preparado para lançar a privatização da TAP no primeiro trimestre deste ano, mas o Governo da AD teve de por o pé no travão, quando foi aprovada a moção de censura que deitou abaixo o primeiro Executivo de Luís Montenegro. Na segunda vida da AD, a venda da companhia é um dos primeiros dossiês a avançar, aproveitando o bom momento económico da empresa, mas também um clima de maior pacificação social e política à volta da companhia.

Para calar as principais reservas da oposição, o Governo assume o objetivo de conseguir a devolução do dinheiro colocado pelo Estado na empresa, mas limita as expetativas. Até porque o que vai agora a mercado é uma participação abaixo dos 50% e era preciso que TAP valesse mais de seis mil milhões de euros. Mas este modelo, acredita o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, permite valorizar as ações do Estado numa segunda fase de privatização e aproximar-se do objetivo de recuperar todo o apoio dado à companhia.

O Estado só vai vender 49,9% da TAP?

Nesta fase, o Governo arranca com alienação de 49,9% do capital, dividido em dois blocos. Venda direta de 44,9% a um investidor estratégico e os 5% que a lei prevê para os trabalhadores. Mas o decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros prevê a realização de uma segunda fase. Será uma operação totalmente distinta, explicou Pinto Luz aos jornalistas, ainda que os vencedores da primeira fase tenham direito de preferência. “Ainda que só alienando 49,9%, o Governo irá valorizar o plano do comprador para as fases subsequentes, privilegiando a criação de mais sinergias no futuro e atribuindo direito de primeira oferta ao novo comprador”.

Miranda Sarmento clarificou que não há ainda uma data para esta fase em que o Estado ficará sem a maioria. Numa conversa com os jornalistas, os dois governantes não se comprometeram com a realização da segunda etapa nesta legislatura.

As três principais companhias interessadas na TAP sinalizaram estar dispostas a entrar na corrida, mesmo com uma participação minoritária. Mas a IAG (dona da British Airways e da Iberia) sinalizou claramente que o seu objetivo era ter o controlo, a prazo.

Quem pode concorrer à TAP?

O Governo quer atrair um investidor estratégico do setor da aviação que pode ir sozinho ou em consórcio, sendo que neste último caso o agrupamento terá de ser liderado por uma companhia ou grupo de aviação, necessariamente estrangeiro.

Nesta primeira fase não há obstáculos à origem do capital do player do setor da aviação, que pode vir de fora da União Europeia, mas essa pode ser uma questão a salvaguardar, quer no acordo parassocial, quer numa futura fase, para cumprir a legislação comunitária que impede o controlo de uma companhia europeia por capital de fora da UE.

Outros investidores, como fundos de investimento, empresas de turismo ou empresários/gestores (é conhecido o interesse do ex-presidente da Stellantis, Carlos Tavares), terão de se aliar a um operador de aviação para entrarem na corrida. Este operador estratégico terá que ter uma dimensão relevante. “Ser pelo menos bastante maior do que a TAP”, clarificou o ministro das Finanças. O gestor entrou agora na corrida pela Azores Airlines, associando-se ao candidato único a esta privatização, mas claramente que nenhuma destas empresas cumpre o critério de operador estratégico da aviação.