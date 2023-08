“Diria que sou uma profissional voluntária”

Desde 1993 a trabalhar em regime de voluntariado no Banco Alimentar, este foi um casamento feliz que se deu quando Isabel volta de Bruxelas, com o intuito de acompanhar os seus filhos no ensino português. Sempre com a vontade de conciliar um trabalho profissional com um trabalho de voluntariado, é assim que se vem apresentar a um Banco Alimentar que estava a dar os seus primeiros passos. Hoje, passados quase 30 anos, todos os dias se senta no seu gabinete assumindo os cargos de Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Presidente do Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa e Membro do Conselho de Administração da Federação Europeia dos Bancos Alimentares.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas se há algo que não mudou com o passar destes anos, é o amor que sente pela causa e a vontade que tem de fazer mais e melhor. “O Banco Alimentar tem uma coisa que mexe muito comigo que é a luta contra o desperdício”, afirma, de sorriso nos lábios e orgulho no peito, explicando-nos de seguida o que se significou a sua entrada nesta instituição: “O Banco Alimentar era muito pequenino, na altura apoiava 16 instituições, e aquilo que eu fiz aqui foi um modelo de gestão que é hoje o modelo seguido no resto da Europa. É um modelo de gestão de uma instituição de solidariedade social, mas que se baseia naquilo que é a gestão profissional de qualquer empresa de logística. Porque os Bancos Alimentares são empresas de logística da caridade, ou seja, são empresas que são instituições de solidariedade social e que, com recurso a trabalho voluntário, lutam contra o desperdício de bens. Aquilo que fazemos é ser muito eficientes na angariação de alimentos, mas depois também temos de ser muito eficientes na sua distribuição. Hoje já há 21 Bancos Alimentares em Portugal congregados na Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, que ajudam a levar alimento a 4% da população portuguesa, mas o mais extraordinário é que, à volta de 70% destes alimentos teriam como destino provável a destruição, apenas por razões comerciais e tudo isto provoca grandes excedentes – seja na indústria, seja na distribuição. Aquilo que os Bancos Alimentares fazem, desde há 33 anos, é lutar contra o desperdício”.