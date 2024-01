Em alguns hospitais do SNS, há utentes que são obrigados a esperar quase dois anos por uma cirurgia. Em Santarém, uma operação de Ortopedia não urgente demora, em média, 663 dias; em Portalegre, uma cirurgia de Otorrinolaringologia, também com prioridade normal, só se realiza 730 dias depois do pedido; e em Vila Franca de Xira, uma cirurgia de Obesidade demora 903 dias, isto é, praticamente dois anos.

Tal como tinha feito com as consultas, o Observador analisa agora os dados dos tempos de espera para cirurgias no SNS. E, se é verdade que a maioria das especialidades cirúrgicas cumpre os tempos máximos de resposta para cirurgias de prioridade normal, cerca de um terço ultrapassa esses limites.

Os dados atualmente disponíveis no Portal dos Tempos de Espera do SNS (e que são atualizados mensalmente, com referência aos três meses anteriores à análise) dizem respeito ao período entre agosto e outubro de 2023, pelo que não refletem totalmente o caos gerado pela entrega de milhares de minutas de escusa a horas extra (nomeadamente na região de Lisboa, cujas escusas só começaram a produzir efeitos em novembro). A recusa dos médicos em realizar mais do que as 150 horas extra anuais previstas na lei levou a que muitos hospitais adiassem cirurgias programadas, de forma a alocar os médicos à resposta aos doentes urgentes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.