Sem maioria absoluta e à procura de parceiros: a missão de um Albuquerque legitimado para governar e que não sai para agradar a ninguém

A vida de Miguel Albuquerque fica bem mais complicada depois desta noite eleitoral. O PSD, que há oito meses conseguiu a estabilidade através de um acordo com o PAN, desta vez está mais isolado e com dificuldades para arranjar quem lhe dê a mão. O problema é mesmo Miguel Albuquerque, ao lado de quem ninguém quer aparecer na fotografia, por ter sido constituído arguido no âmbito de um processo judicial de corrupção. Em cima da mesa estão várias hipóteses e um governo minoritário que passe na assembleia legislativa é uma delas, tendo em conta que vários partidos garantiram que não serão uma força de bloqueio.

A noite, que costuma acabar com a festa e o discurso do vencedor, tomou o rumo oposto. Miguel Albuquerque foi o primeiro a falar, festejou uma “vitória clara”, agradeceu a “confiança” dos madeirenses e celebrou uma “esquerda copiosamente derrotada” que, “além da derrota do PS/Madeira”, contou ainda com a saída do Bloco de Esquerda e da CDU do Parlamento.

Ciente de que tem um longo trabalho de negociação pela frente, Albuquerque mostrou preferência por um “governo com estabilidade” e, com esse foco, deixou a garantia de que o fará sem a “arrogância e a soberba do poder” e abrindo portas para “dialogar com todos os partidos” — com a ressalva de que “obviamente o PS não é nenhuma solução”. A questão que veio a desmistificar ao longo dos últimos meses acabou com uma certeza: Albuquerque conta com o Chega, o mesmo pode não acontecer do outro lado.

“Temos que ter a humildade de interpretar aquilo que é a vontade do povo. A vontade do povo é clara. Espero que o Chega também tenha essa humildade”, afirmou o líder do PSD/Madeira, que desvalorizou os resultados do partido liderado por André Ventura, dizendo que “mesmo alguns partidos que esperavam subir de forma exponencial, não o fizeram”. Mas foi distribuindo responsabilidades ao dizer que está disponível para se sentar à mesa e que quem elegeu deputados não pode fugir: “O que se espera é que os partidos assumam cada um as suas responsabilidades e que seja possível chegarmos a entendimentos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aos olhos de Albuquerque, o cenário ideal é apresentar ao representante da República um “quadro mais estável”, mas defende-se, alertando que não depende só de si “porque o diálogo tem duas vias”.

Uma coisa é certa, a tese que chegou a ganhar força — até por sugestão do Chega — de que Miguel Albuquerque tem de deixar a liderança para que haja diálogo sem entraves ficou arredada. “Quem manda no PSD não é o Chega, quem manda no PSD são os militantes”, atirou o líder do PSD/Madeira, que já tinha justificado que foi a votos internamente para se sentir legitimado a ir às eleições antecipadas. Portanto, Albuquerque não arreda pé e está investido em encontrar uma solução.

Com os parceiros de portas fechadas para acordos e entreabertas para negociar viabilizações de documentos importantes e imprescindíveis como o programa de governo, Albuquerque deixa ainda em aberto a possibilidade de avançar com um governo minoritário e também de chegar a um acordo, seja ele de governo ou parlamentar.