A Ribeira

Rua de S. Domingos, Montemor-o-Novo. Tel.: 266 890 211 (Preço médio: 15 euros por pessoa)

Dica: use o GPS, fica num local isolado, e prepare-se para um concerto inesperado

Ponto prévio: não espere um restaurante calmo. Nem grande glamour. A Ribeira era inicialmente uma tasca à beira rio (bem, às vezes a água nem corre, mas é um Rio, o Almansor, afluente direto do Tejo), que o Carlos fez crescer para restaurante. Primeiro de petiscos. Que ainda são muitos. E que ainda valem bem a pena. Depois de boa comida em geral. Sempre com o toque alentejano: estão lá os coentros, os poejos e as muitas ervas que fazem esta comida tão especial. Comecemos então pelos petiscos: se se quiser aventurar numas perninhas de rã, há dias em que há. E não torça o nariz, porque eu faço o mesmo com os caracóis, e ele também os faz bem para uma bela conversa à mesa num qualquer fim de tarde. Mas há outras e variadas opções. Para o almoço ou jantar (o melhor é ir ou bem cedo ou bem tarde, porque a casa, ainda que já muito aumentada, está sempre cheia), sugiro as tirinhas de choco frrrrito (desculpem, não resisti), que fazem inveja a muito bom restaurante de Setúbal. Na época, há sempre um bom borrego no forno. Eu costumo escolher uns filetes de peixe galo acompanhados pelas tradicionais migas de espargos. Mas desde que as migas fiquem no prato, também posso juntar-lhe uns lombinhos ou até uns jaquinzinhos. Agora o segredo, cada vez mais mal guardado, porque o Carlos se tornou uma estrela das redes sociais e até já da televisão: a ementa é cantada! Isso. Cantada por ele, em diversos estilos, conforme a disposição. Às vezes sai em rap, outras em fado. Umas vezes em cima de uma cadeira, para a sala inteira, outras à beira do cliente tardio. Ah, e a conta também vem sempre com melodia. E nem sequer é triste, que os preços são bem acessíveis. Filomena Martins

