[Este é o segundo de três artigos sobre contradições, equívocos e perversões no mundo do ensino superior e da investigação – o primeiro pode ser lido aqui]

O que fazer com estes doutores?

Após viverem num ambiente almofadado durante (no mínimo) 15 anos, os jovens sofrem um choque violento quando, munidos de um diploma indistinguível de milhares de outros, são lançados no mundo real e são confrontados com competição implacável, empregadores em posição para impor condições “leoninas” e um preço da habitação que desincentiva fortemente (indefinidamente?) a saída da casa dos pais e o início de uma vida independente. Por esta altura, até os mais distraídos já perceberam que a “democratização” do ensino superior fez com que, hoje, o diploma de “licenciatura” (o antigo “bacharelato” após sofrer uma promoção lexical, na sequência do Processo de Bolonha) não abra mais portas no mercado de emprego do que o certificado de conclusão do 12.º ano.

