Entrevista ao homem que perdeu a mulher e os dois filhos em Irpin. "Só quero ver Putin condenado à pena de morte"

“Se quiserem podem prender-me, já não tenho nada a perder”

O Observador encontrou-se com Sergii Perebyinis, de 43 anos, na praça central de uma vila nos arredores de Kiev, onde está a viver, com três casais amigos. Levou as mochilas dos filhos, que ainda encontrou no chão, junto ao local onde foram atingidos mortalmente. No momento em que estava a ser fotografado, um polícia aproximou-se para indicar que não poderia ficar em fundo nenhum dos edifícios públicos que circundam a praça, por questões de segurança, para dificultar a identificação de alvos por parte do inimigo.

Como é que se apercebeu desta tragédia com a sua família?

Nós utilizávamos a geolocalização e a primeira coisa que vi foi que o telemóvel da minha mulher estava numa estrada entre Stoyanka e Kiev, onde não era suposto ela estar. E depois a localização mudou para o Hospital 7 em Kiev. Liguei para o telemóvel, mas ninguém atendia. Passado uns 20 minutos, apareceu no Twitter uma publicação a dizer que uma família morreu em Romanivka. E passado mais uns 20 minutos apareceu a primeira fotografia e reconheci os meus filhos.

Onde estava nesse momento?

Estava em Donetsk, no meu apartamento. Tinha ido para lá no dia 17 de Fevereiro, porque a minha mãe apanhou Covid-19 e foi hospitalizada.

O que é que fez a seguir?

Percebi que precisava de sair dali de alguma forma. O problema é que em Donetsk ainda continuava a ocorrer a mobilização de todos os civis: eles simplesmente apanham as pessoas na rua e levam-nas para as organizações militares ilegais. Consegui contactar o posto fronteiriço do território ocupado e perguntei se poderia sair devido à morte da minha família. Eles disseram que não haveria problema, mas que no meio da estrada entre Donetsk e o posto fronteiriço havia o posto MVD, que é basicamente o Serviço de Segurança da DNR [República Popular de Donetsk, separatista]. Disseram que se conseguisse explicar aí a minha situação, poderia passar.