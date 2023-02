Esteve no atletismo, foi campeã nacionais de juvenis e juniores no halterofilismo, conseguiu chegar ainda a federada no futsal. Futebol, esse, só na rua. Com os primos, com os amigos. Esse não era tempo para entrar como jogadora na modalidade como agora mas nem por isso a modalidade deixou de entrar na sua cabeça e na sua vida com aquelas idas aos jogos da Académica com o pai. Hoje, aos 44 anos, já fez de tudo um pouco no futebol feminino e quando falha alguma coisa, neste caso uns minutos finais, é por culpa das pulsações que aumentam pelos nervos dos últimos minutos. No final, valeu a pena. E o projeto construído há dez anos pela Federação que teve Mónica Jorge como diretora chegou ao ponto mais alto com uma inédita qualificação para o Mundial de 2023, que irá decorrer entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

Após ter estado uma década na equipa técnica da Seleção, primeiro como adjunta e a partir de 2006 como a número 1 acumulando o conjunto principal com a formação Sub-19, Mónica Jorge, que tirou a licenciatura em em Desporto de Alto Rendimento com a variante de futebol (tendo feito estágio na Federação), ascendeu à posição de diretora de todo o futebol feminino e foi daí que viu também um crescimento a pique a vários níveis, do número de praticantes federadas ao desenvolvimento da Liga BPI já com quatro equipas que são profissionais (e com o histórico apuramento do Benfica para duas fases de grupos da Champions), passando pelas inéditas presenças em duas fases finais de Europeus e pela qualificação para o primeiro Mundial da história. “Conseguimos alterar um padrão cultural na nossa sociedade desportiva”, destacou por mais do que uma vez desde a vitória na Nova Zelândia frente aos Camarões, o ponto mais alto da Seleção.

Em entrevista ao programa “Nem tudo o que vai à rede é bola” da Rádio Observador, Mónica Jorge falou da importância do momento nesta fase do projeto construído para o futebol feminino, das razões que levaram à escolha de Francisco Neto para selecionador em 2014 e dos próximos capítulos de uma história que tem ainda muito por contar, do objetivo mais palpável das 70.000 federadas em 2030 entre futebol e futsal feminino até a uma meta mais ambiciosa de tornar o futebol como o desporto com mais atletas federadas do país. “A qualidade da nossa jogadora, assim como a do nosso jogador, é muito grande. E a paixão pelo futebol acontece tanto na menina como no menino. Isso é o essencial. Quando há paixão, quando há entrega pela modalidade, tudo o resto aflora muito mais facilmente”, sublinha a responsável da Federação.

[Ouça aqui a entrevista de Mónica Jorge no programa “Nem tudo o que vai à rede é bola” da Rádio Observador]

