Alice Munro (1931-2024): a preciosidade dos dias banais

Nascida no dia 10 de Julho de 1931 em Wingham, na província de Ontario, no Canadá, Alice Munro viria a notabilizar-se pela escrita de contos. Foi essa escrita, aliás, que lhe valeu, para lá do Nobel, o prémio PEN de Excelência, em 1997, o Man Booker International Prize (2009), três prémios Governador Geral do Canadá e dois prémios O. Henry do conto.

Considerada mestre do dito género, até pela Academia Sueca, a autora estudou Jornalismo e Inglês na Universidade de Western Ontario, vindo a interromper os estudos quando casou, em 1951. Daí até à primeira publicação passaram muitos anos: em 1968, lançou às estantes Dance of the happy shades. Foi o início de uma obra impactante, que já aí deixava bases sólidas para o que viria. E o que veio foi uma obra de corpo sólido, perene, influente. Contados os livros, temos catorze volumes de contos originais e oito compilações de dispersos.

A produção de Alice Munro parte de acções em pequenas localidades, através das quais a autora escrutina e disseca as relações entre habitantes, não raras vezes pegando nos conflitos intergeracionais e na moral socialmente imposta que impõe comportamentos. É, aliás, o choque com isto que vai criando o âmago de cada conto, sempre partindo de um aparento fogo-fátuo que compõe o dia-a-dia.

Ao ler Munro, o leitor depara-se com a vida real. Não é preciso inventar um conflito que ponha uma nação em causa. Em vez disso, é o próprio correr da vida, por ter gente lá dentro, que cria a literatura – cria, só pelo movimento, as questões existenciais que universalizaram a autora.

A prosa de Munro é eficaz e limpa, tecendo-se com frases curtas que deixam o leitor em suspenso, num ritmo de coisa viciada. Para o leitor, sobra a tensão pura, que marca a densidade. Foi assim que a autora recebeu o Nobel sem se meter na empreitada de um romance. Não foi preciso. Bastou-lhe — e não é coisa pouca — ser a “mestre do conto contemporânea”, para usar a expressão da Academia Sueca, essa que sublinhou o que importa: os contos que focam “a fragilidade da condição humana”, a “narrativa afinada” e o “realismo psicológico”.