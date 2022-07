Este é o sítio ideal para desligar do dia a dia

Um dia no hotel com tudo a que tem direito ↓ Mostrar ↑ Esconder

O The Oitavos não é apenas um hotel para passar férias. É, também, um hotel onde pode relaxar nem que seja apenas por um dia e um hotel aberto também à comunidade local. A pensar nestes casos, o The Oitavos criou programas e um cartão para que possa usufruir dos seus espaços:

– Afternoon Tea & Spa:Programa que consiste numa massagem de corpo inteiro e circuito de balneoterapia, seguido de um lanche preparado pelo chef pasteleiro Joaquim Sousa. Na verdade, é até uma boa ideia para um presente a si mesmo ou a alguém especial.

– Pool Day & Spa: Tire o dia para cuidar de si no The Oitavos. O programa Pool Day & Spa inclui uma massagem relaxante de corpo inteiro, acesso à balneoterapia (piscina interior com jactos de água do mar) e à piscina exterior de água salgada aquecida, com uma vista deslumbrante. E quando a fome apertar, delicie-se com uma salada de rúcula, tataki de atum e abacate com vinagre de ponzu, acompanhada de um chá frio de hibisco.

– Cartão The Oitavos: Vive perto de Cascais, e durante o ano quer usufruir das instalações do The Oitavos? O Cartão The Oitavos é para si. Válido por um ano, permite o acesso à piscina exterior de água salgada aquecida (para o titular do cartão e um convidado com mais de 14 anos), desconto de 10 % em alojamento e nos serviços de spa e balneoterapia, restaurantes, bares, golfe e salas de reunião.