Uma hora a falar sobre “Jesus, Natal e merdas…”, em que Alberto João Jardim é retratado como tendo uma “mentalidade de merda”, onde se classifica os críticos da despenalização da morte assistida de “incompetentes” e “pouco inteligentes” ou onde se dedicam alguns minutos a discutir várias práticas sexuais usando figuras religiosas, como Virgem Maria ou Jesus Cristo. A coprotagonista deste podcast? Mónica Freitas, a nova parceira política do Governo PSD/CDS na Madeira.

A recém-eleita deputada pelo PAN, além de fundadora da Associação Womaniza-te, é coautora do podcast “Masturbador Virtual“. Num desses episódios, um especial de Natal, Mónica Freitas diz que Alberto João Jardim tem uma “mentalidade 100% ultrapassada”, refere-se aos que se opõem à eutanásia como “pessoas não inteligentes” e usa linguagem explícita para se referir a práticas sexuais com figuras de presépio.

Confrontada pelo Observador com as declarações que fez durante a gravação do referido episódio, Mónica Freitas diz que o podcast serve para “desmistificar ideias, quebrar tabus e falar com tons de ironia e humor” e frisa: “É um projeto de discussão de ideias, entre duas pessoas, onde nada é tabu”.

