A história que chegou às mãos de José (nome fictício) era semelhante às dezenas que são sinalizadas todas as semanas à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) onde trabalha, na zona norte do país. Um filho com 13 anos, a caminhar para fase de adolescência, e dois pais que não conseguiam ter qualquer tipo de controlo sobre o jovem, sobretudo na escola. “Podíamos ter aqui meio caminho andado para o miúdo ficar sem norte”, contou José, assistente social numa CPCJ, ao Observador. Depois de o caso ser recebido pela equipa da comissão, José falou com os pais, falou com o jovem e uma das estratégias encontradas – sempre negociadas com a família – baseava-se num modelo de recompensa. “Ele cumpria determinadas tarefas na escola e seria recompensado”, continua a explicar. Até aqui, tudo bem. Mas havia um problema: “Começámos a fazer um acompanhamento à família que não teve a frequência e a consistência que eram necessárias.”

Dado o elevado número de processos que a maioria das CPCJ tem em mãos, alguns casos acabam por não ter a prioridade e dedicação que deviam, e, como explica José, “escapam algumas coisas”. Nesta história, escapou: “Havia uma relação violenta entre o casal”, que escalou para um episódio de violência doméstica que determinou a retirada do jovem aos pais, tendo este sido encaminhado para uma instituição. “Às vezes, as situações chegam a determinados limites também porque nós não respondemos atempadamente”, acrescenta o assistente social.

Desde o início do verão, o Observador tem tentado obter junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informações sobre quantos assistentes sociais existem, no total, em todo o país. Apesar dos repetidos pedidos de esclarecimento, feitos por e-mail, até à publicação deste artigo nunca chegou qualquer resposta.

