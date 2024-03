Focado na Ucrânia, Putin desvalorizou alertas do Ocidente sobre o atentado do Daesh — que volta a atacar na Europa

Eram vários os avisos que circulavam nas embaixadas do Ocidente na Rússia desde o início de março, uma das quais Portugal. A nota da diplomacia portuguesa em Moscovo deixava um aviso claro, apelando aos cidadãos nacionais para que tivessem “cautela redobrada” e para que “evitassem locais com uma grande concentração de pessoas”. Duas semanas depois, entre dois a cinco combatentes do autoproclamado Estado Islâmico entraram no Crocus City Hall, uma das maiores salas de espetáculos na Rússia, dispararam armas automáticas, rebentaram engenhos explosivos e mataram mais de 60 pessoas, deixando feridas pelo menos mais de uma centena.

Foi um ataque no coração da Rússia, país que já não via algo assim há cerca de duas décadas, na altura ainda sob o fantasma da segunda guerra na Chechénia. Focado no conflito na Ucrânia e a tentar controlar os opositores ao regime, tudo indica que o Kremlin tenha sido apanhado desprevenido. Após as primeiras horas do ataque, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, chegou a pedir aos tradicionais rivais Estados Unidos da América (EUA) que, caso tivessem informações confidenciais, as partilhassem com Moscovo.

No entanto, avisos não terão faltado ao Kremlin. Para além dos alertas públicos da diplomacia ocidental, os EUA terão avisado a Rússia, em novembro de 2023, dessa possibilidade, apurou a imprensa norte-americana. Moscovo terá ignorado. Aliás, o Chefe de Estado russo, Vladimir Putin, durante um encontro com um dos ramos dos serviços secretos russos (FSB, o Serviço Federal de Segurança da Rússia) que teve lugar na passada terça-feira, defendeu que não passavam de “declarações provocatórias de um número de estruturas do Ocidente”. “Tudo isto aparenta ser chantagem descarada com a intenção de intimidar e desestabilizar a nossa sociedade”, assegurou o líder da Rússia, citado pela agência de notícias TASS.