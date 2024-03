Putin conquista vitória esmagadora para mostrar que a Rússia está "unida" e quer vencer a guerra na Ucrânia

Questionado sobre quais são as principais prioridades deste novo mandato, o Presidente russo admitiu logo que a sua principal missão será “resolver os problemas” na Ucrânia decorrentes da “operação militar especial”, aumentando igualmente as “capacidades de defesa e as Forças Armadas” do país. “Temos de cumprir essas tarefas. Temos de atingir todos os objetivos”, insistiu Vladimir Putin, deixando ainda um recado ao Ocidente: “Quem nos ameaçou, nos maltratou ou quis suprimir a nossa vontade não foi bem-sucedido no passado. E não será bem-sucedido no futuro”.

Do discurso da vitória, torna-se claro que o fim do conflito na Ucrânia com uma vitória da Rússia é o principal objetivo de Vladimir Putin no mandato que vai assumir agora, até 2030. Independentemente da vontade do Ocidente, o Presidente russo vai prolongar o que diz ser a “operação militar especial” iniciada em fevereiro de 2022. E estas eleições presidenciais serão usadas como uma espécie de lembrete para mostrar à oposição e aos países que Moscovo apelida de “hostis” que os russos — e não só a elite — estão a apoiar convictamente o esforço de guerra.

Putin com o melhor resultado de sempre, concorrentes reduzidos a migalhas

Com cerca de 80% dos votos contabilizados, Vladimir Putin obteve mais de 87% dos votos, um valor acima do esperado inclusive pelas sondagens, que davam entre 80 a 84% ao atual Presidente russo. Este resultado é o melhor de sempre obtido pelo próprio Putin nas urnas. O líder da Rússia obteve 53,44% em 2000; 71,91% em 2004; 64,35% em 2012; 77,53% em 2018. Em 2008, devido ao limite de dois mandatos instituídos outrora na Constituição russa, foi Dmitry Medvedev que concorreu (Putin ficou como primeiro-ministro), mas o resultado superou igualmente os 71%.