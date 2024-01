Foi uma pedrada no charco. Num momento em que as atenções estão concentradas na guerra entre o Hamas e Israel, um ataque terrorista no Irão em Kerman, que matou mais de 80 pessoas, colocou em cena um ator que parecia estar afastado do conflito: o autoproclamado Estado Islâmico, também conhecido como Daesh. Para além de ter reivindicado o atentado desta quarta-feira, o grupo terrorista de matriz sunita anunciou uma “nova campanha” para os seus militantes. “Matem-nos onde os encontrarem” é o lema, colocando na mira os três maiores inimigos: Israel, Ocidente e os xiitas, o que gera implicações diretas no país onde a maioria da população e o regime seguem aquele ramo do islamismo — o Irão.

Inicialmente, as autoridades iranianas sugeriram que Israel tinha estado por trás do ataque. O contexto e o timing pareciam indicar precisamente para isso. Inimigos há décadas, a tensão aumentou entre Teerão e Telavive após as incursões em solo israelita levadas a cabo pelo Hamas a 7 de outubro e o início da guerra na Faixa de Gaza. O Irão declarou o seu apoio àquele grupo islâmico e instruiu os seus grupos aliados, como o libanês Hezbollah ou o iemenita Houthi, para que criassem dificuldades às tropas israelitas. Adicionalmente, o atentado surgia um dia após Israel ter matado o número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, no estrangeiro, neste caso no Líbano.

Contrariamente ao que o Irão acreditava em primeira instância, o autoproclamado Estado Islâmico veio reivindicar o ataque. Ora, o regime iraniano não contava com “o Joker”, como definiu Aaron Y. Zelin, membro do The Washington Institute for Near East Policy, à Associated Press, que acrescentou que os militantes daquele grupo terrorista querem “ver o mundo a arder”. “Não se importam como, desde que consigam tirar proveito disso.”

