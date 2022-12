Foi ator, político, compositor e embaixador das Nações Unidas. As outras camisolas que Pelé também vestiu

Um ator que fez 16 filmes e até interpretou um jornalista desportivo chamado Nascimento

A carreira de ator de Pelé foi extensa — participou em 16 produções, entre filmes e documentários, com o primeiro em 1962 e o último em 2017 –, é certo, mas depressa ficou claro que o talento do brasileiro estava restrito aos relvados. Em 1969, foi o destaque da novela “Os Estranhos”, sobre o contacto entre humanos e aliens, numa ideia propositadamente desenhada para motivar interesse nas missões Apollo.

O filme mais visto de Pelé terá mesmo sido “Fuga para a Vitória”, de 1981, quando partilhou o ecrã com Sylvester Stallone e Michael Caine mas também com os antigos jogadores Bobby Moore, Osvaldo Ardilles e Kazimierz Deyna. Aí, porém, até era fácil brilhar: o fio condutor do filme realizado por John Huston tinha como pano de fundo a 2.ª Guerra Mundial e um jogo de futebol entre prisioneiros dos Aliados e uma equipa de soldados alemães na Paris ocupada.

O brasileiro voltaria a trabalhar com Huston dois anos depois, em 1983 e em “A vitória do mais fraco”, ainda que aí tenha surgido na sua própria pele. No Brasil, porém, o maior sucesso cinematográfico do antigo jogador brasileiro foi “Os Trapalhões e o Rei do Futebol”, de 1986. O filme foi visto por mais de três milhões de pessoas nos cinemas, é transmitido recorrentemente na televisão e interpretava o papel de um jornalista desportiva — curiosamente, o personagem chamava-se Nascimento, o apelido de Pelé.