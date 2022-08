Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Infraestruturas de Portugal (IP), a empresa pública que gere a rede ferroviária nacional, teve de celebrar um contrato de eletricidade por dois meses com a Endesa, depois de o concurso público lançado para o fornecimento por um ano e meio ter ficado deserto.

A IP é um dos maiores clientes de eletricidade em Portugal e tinha um contrato com a elétrica espanhola de seis meses que terminou em junho, no valor de 20 milhões de euros. Fonte oficial da IP confirmou ao Observador a contratação da Endesa por mais dois meses, com início em agosto e duração até setembro, e explicou que este fornecedor foi escolhido depois de uma consulta preliminar a todos os fornecedores registados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), tendo a Endesa apresentado o melhor preço numa base fixa.

