Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Serão sobretudo as empresas industriais que vão ser chamadas a pagar a compensação às centrais a gás pelo teto do preço imposto no mercado ibérico desde junho. O esclarecimento foi feito pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) depois de o presidente da Endesa ter afirmado que a fatura da eletricidade dos clientes domésticos poderia subir 40% a partir do final de julho e de agosto, por ter de suportar o défice entre o preço de gás natural e o teto que os governos de Portugal e Espanha colocaram ao gás usado para a produção elétrica.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Nuno Ribeiro da Silva referiu que os clientes, incluindo domésticos, serão chamados a pagar esse défice na medida em que têm de renovar os seus contratos, ou seja, a partir do momento em que se vençam os contratos que atualmente asseguram preços fixos. Este universo de cliente é ainda reduzido, mas irá crescer à medida que mais pessoas tenham de renovar o seu contrato (cujo prazo é em regra anual), referiu.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.